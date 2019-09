(Özel) Dünyanın ilk otizmli Ironman (Demir adam) unvanlı sporcusu Can’ın hedefi, Manş Denizi’ni geçmek

Dünyanın ilk otizmli Ironman (Demir adam) unvanlı sporcusu Can Demirci, Manş Denizi’ni geçmeye hazırlanıyor.

Otizmli olduğu için evden çıkamayan ve bu nedenle aşırı kilo alan 29 yaşındaki Muhammer Can Demirci’nin hayatının dönüm noktası yüzme sporu oldu. Yakınlarının tavsiyesi ile 16 yaşında yüzmeye başlayan Demirci, yüzme sporu ile hem fazla kilolarından kurtuldu hem de milli otizmli yüzücü oldu. Muhammer Can Demirci, Türkiye’de farklı zamanlarda katıldığı yarışlarda birçok kez birinci oldu. Demirci, 2017 yılında Antalya Belek’de düzenlenen ve 55 Ülkeden bin 375 Sporcunun katılım gösterdiği İroman (Demir Adam) yarışmalarında 1,9 kilometre yüzme, 90 kilometre bisiklet ve 21 kilometre koşudan oluşan yarışmada toplam etabı 5 saat 18 dakika 32 saniyeyle tamamlayarak İroman “Demir Adam” unvanını aldı.

Demirci, 7 yıl içerisinde birçok kez madalya alarak İstanbul ve Çanakkale boğazını da yüzerek geçti Demirci, geçen yıl düzenlenen ‘Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na hak kazanmasına rağmen yarışlara 1 gün kala otizmli olduğu gerekçesi ile men edilmişti. Sosyal medyadan birçok kullanıcı Demirci’nin yarışlara alınmamasına tepki göstermesi üzerine yarışmaya katılan Demirci dereceye girmişti. Demirci, şimdi ise Bağcılar’da bulunan yüzme havuzunda Yüzme Antrenörü Duran Arslan eşliğinde Manş Denizi’ni geçmeye hazırlanıyor.