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(Özel) ‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçan şüpheliler kaza yapınca araçtan inip polise saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 11:46 | Son Güncelleme

Avcılar’da gece saatlerinde çalıntı araçla polisten kaçan şüpheliler kaza yapıp yakalanacağını anlayınca polise pompalı tüfekle saldırdı.

Avcılar’da gece saatlerinde çalıntı araçla polisten kaçan şüpheliler kaza yapıp yakalanacağını anlayınca polise pompalı tüfekle saldırdı. 1 şüpheli vurularak etkisiz hale getirilirken yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay, gece saatlerinde Yeşilkent Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri rutin devriye esnasında şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan şüpheliler çalıntı olduğu öğrenilen araçla kaçmaya başladı. Çevreye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken şüpheliler kaza yaptıktan sonra durdu. Araçtan inen şahıslardan birisi pompalı tüfekle rast gele ateş açtı. Poliste uyarıların ardından zanlılara karşılık vererek şüphelilerden birisini bacağından vurarak etkisiz hale getirdi ve gözaltına alındı diğer 3 şüpheli ise kaçtı. Kaçan şüphelileri kovalayan polis ekipleri olayda kullanılan pompalı tüfeği boş kovanları incelemek üzere aldı.
Yaşanan olay güvenlik kamerasında
Polise silahlı saldırı olay güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin kaza yaptıktan sonra araçtan pompalı tüfekle inip ateş etmeleri. Polisin uyarı sonrası şüpheliyi vurarak etkisiz hale getirmesi ve sonrasında diğer zanlıların kaçması görülüyor.

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