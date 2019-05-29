(Özel) Duvara sıkışan kediyi kurtarma operasyonu kamerada

Kadıköy’de bir markette alçı duvarın arasına bir kedinin sıkıştığı fark edildi. Sıkıştığı yerde zor anlar yaşayan kedi, itfaiye ekiplerinin duvarı testere ile kesmesiyle kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy Merdivenköy Mahallesi’nde bir markette rafların arkasında bulunan alçı duvarın içerisine kedi sıkıştı. Zavallı kedinin seslerini duyan market çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kediyi sıkıştığı yerden kurtarmak için kolları sıvadı. İtfaiye ekipleri duvarı testere ile dikkatlice keserek kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Olayı izleyenler, kedinin kurtarılması ile rahat bir nefes aldı.

İtfaiyenin, alçı duvarın arasına sıkışan kediyi kurtarma operasyonu bir market çalışanı tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde itfaiye ekipleri alçı duvarı testere ile dikkatlice kesiyor, kediyi sıkıştığı yerden kurtarıyor.

