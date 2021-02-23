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Özel düzenek ile hint keneviri yetiştiren doktor tutuklandı

23.02.2021 14:38 | Son Güncelleme:
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Zonguldak Alaplı İlçesinde polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda özel düzenekle 70 kök hint keneviri yetiştirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan A.A.K.

Zonguldak Alaplı İlçesinde polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda özel düzenekle 70 kök hint keneviri yetiştirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan A.A.K. isimli doktor çıkarıldığı mahkeme tutuklandı.
Zonguldak Alaplı ilçesinde geçtiğimiz günlerde bir apartman dairesinin odasında iklimlendirilmiş seraya çevrilmiş halde 70 kök hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Operasyonda 233 gram esrar ile kenevir bitkisi yetiştirmede kullanılan özel düzenek ile bitkilerin yetiştirilmesi için gerekli ortamı sağlamak adına bulundurulan 40 litre sıvı gübre, dijital zamanlayıcı, ısı ve ışık düzeneği, fan, buhar makinesi, ısı ve nem ölçer, oynar başlıklı kamera ele geçirilmişti. Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri tarafından gözaltına alınan ve sorgusunun ardından Alaplı Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edilen A.A.K. isimli doktor; mahkeme tarafından uyuşturucu madde imal suçlaması ile sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açılan soruşturmada bir süre önce A.A.K. isimli doktor açığa alınmıştı.

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