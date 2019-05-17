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Özel düzenek kurup fabrikada esrar üretti

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 13:57 | Son Güncelleme

Uşak’ta fabrikasına kurduğu düzenekle esrar üreten şahıs, ürettiği esrarı jandarmaya satmak isterken yakalandı.Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir deri fabrikasının sahibi olan M.T’nin (28) esrar sattığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Özel düzenek kurup fabrikada esrar üretti

Uşak’ta fabrikasına kurduğu düzenekle esrar üreten şahıs, ürettiği esrarı jandarmaya satmak isterken yakalandı.
Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir deri fabrikasının sahibi olan M.T’nin (28) esrar sattığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı. 3 ay süren inceleme ve teknik takip sonucu şüphelinin fabrikasında esrar ürettiği belirlendi. Alıcı kılığında iletişim kuran jandarma ekipleri ile merkeze bağlı Yapağılar köyüne gitmek isteyen M.T.’nin otomobili dün öğle saatlerinde köy yakınlarında durduruldu. Jandarma ekipleri tarafından şüphelinin otomobilinde yapılan aramada 690 gram kubar esrar ele geçirilirken, M.T. gözaltına alındı. Jandarma, mahkemeden alınan arama kararına istinaden şüphelinin sahibi olduğu fabrikada yaptığı aramada esrar üretiminde kullanıldığı belirlenen ışık ve ısı kaynakları, çok sayıda saksı, havalandırma sistemi, vantilatör ve dijital sıcaklık ölçer cihazlarının bulunduğu özel bir oda tespit etti. Tespit edilen odada da 830 gram kubar esrar ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Uşak Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan M.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Özel düzenek kurup fabrikada esrar üretti

Özel düzenek kurup fabrikada esrar üretti

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