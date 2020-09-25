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Özel düzenekle 17 kişinin ATM’den parasını çaldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 15:47 | Son Güncelleme

Amasya’nın Merzifon ilçesinde bir ATM’ye düzenek yerleştiren 4 zanlı, 17 şahsın bilgilerini kopyalayarak paralarını çekti.Edinilen bilgiye göre, 4 şahıs 7 Eylül Pazartesi günü Merzifon’da bir ATM’ye yerleştirdikleri özel düzenekle ilçede birçok vatandaşın banka kart bilgilerini kopyaladı ve 17 şahsın paralarını çaldı.

Özel düzenekle 17 kişinin ATM’den parasını çaldılar

Amasya’nın Merzifon ilçesinde bir ATM’ye düzenek yerleştiren 4 zanlı, 17 şahsın bilgilerini kopyalayarak paralarını çekti.
Edinilen bilgiye göre, 4 şahıs 7 Eylül Pazartesi günü Merzifon’da bir ATM’ye yerleştirdikleri özel düzenekle ilçede birçok vatandaşın banka kart bilgilerini kopyaladı ve 17 şahsın paralarını çaldı. Yaşanan olay üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, kimlik bilgileri tespit edilen 4 şüpheli 21 Eylül Pazartesi günü Kırıkkale’de yakalanarak Merzifon’a getirildi.
Gözaltına alınan şahısların araçlarında yapılan aramada, ATM’lere yerleştirilmek üzere hazırlanan özel düzenek ve içerisinde banka müşterilerine ait bilgiler bulunan dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Ayrıca bu şahısların Erzurum, Tokat, Çorum ve Yozgat illerinde de aynı olaylardan arandıkları tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli E.K., D.A., F.B, ve S.B isimli şahıslar mahkemece tutuklandı.

Özel düzenekle 17 kişinin ATM’den parasını çaldılar

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