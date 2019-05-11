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(Özel) E-5 karayolunda 4 aracın karıştığı korkutan zincirleme kaza kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2019 09:44 | Son Güncelleme

E-5 Karayolu Küçükçekmece mevkisinde trafiğin yavaşlaması sonucu aniden frene basan otomobil sürücüsü, zincirleme kazaya neden oldu.

E-5 Karayolu Küçükçekmece mevkisinde trafiğin yavaşlaması sonucu aniden frene basan otomobil sürücüsü, zincirleme kazaya neden oldu. 4 aracın karıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaza anı ve vatandaşların yaşadığı korku ise araç kamerasına yansıdı.
Kaza, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında E-5 Karayolu Küçükçekmece mevkisi Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karayolunda seyir halinde olan 34 HV 0335 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, trafiğin yavaşlaması nedeniyle aniden frene bastı. Aracın aniden durduğunu fark eden 34 ZSC 66 plakalı otomobilin sürücüsü ve 34 GJ 2591 plakalı otomobilin sürücüleri son anda frene basarak durmayı başardı. Ancak en arkadan gelen bir cip sürücüsü frene basmasına rağmen duramayınca zincirleme kaza meydana geldi. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada ölen ya da yaralanan olmazken kaza anı ve vatandaşların yaşadığı panik kameralara yansıdı.

Otomobildeki kadının yaşadığı korku kamerada
Görüntülerde, trafiğin aniden yavaşlaması sonucu en öndeki araç frene basarak duruyor. Aracın durduğunu gören sürücüde frene basarak son anda duruyor. Ancak arkasındaki aracın frene basması en arkadan gelen cip sürücüsünü durduramıyor. Cipin çarpması sonucu 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geliyor. Kaza esnasında otomobildeki kadının korktuğu görülüyor.

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