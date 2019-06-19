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(Özel) E-5 Karayolu’nda can pazarı: 2 polis yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 09:47 | Son Güncelleme

E-5 Karayolu’nda Zincirlikuyu mevkisinde kadın sürücünün sıkıştırdığı iddia edilen “yunus” diye tabir edilen motorize polis ekipleri, otomobile çarparak yere savruldu.

(Özel) E-5 Karayolu’nda can pazarı: 2 polis yaralı

E-5 Karayolu’nda Zincirlikuyu mevkisinde kadın sürücünün sıkıştırdığı iddia edilen “yunus” diye tabir edilen motorize polis ekipleri, otomobile çarparak yere savruldu. Can pazarının yaşandığı kazada, biri komiser yardımcısı olmak üzere iki polis hastaneye kaldırıldı.
Olay, dün saat 15.00 sıralarında E-5 Karayolu Zincirlikuyu mevkisi Ankara istikametinde meydana geldi. Karayolunda 34 DV 0531 plakalı otomobille seyreden kadın sürücü iddiaya göre, aracın sağ tarafından giden “yunus” diye tabir motorize polis ekiplerini sıkıştırdı. Sıkıştırma sonucu motosikletin gidon hakimiyetini kaybeden 2 polis, otomobile sağ taraftan çarptıktan sonra yere savruldu. Kaza sonucu biri komiser yardımcısı diğer memur olmak üzere iki polis hafif şekilde yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yere savrulan ve durumu biraz daha kötü olan polisin başının altında yastık konuldu. Komiser yardımcısı polis ise bariyerlere yaslatıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan polislere ilk müdahalesini yaptı.

Kadın sürücü üzgün gözlerle olanı biteni izledi
Müdahaleleri yapılan memurlar sedyelere konulduktan sonra ambulanslalar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Can pazarının yaşandığı anlar ise kameralara yansıdı. Kaza nedeniyle olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi ise yoğunlaşan trafiği azaltmaya çalıştı. Bir şeridin kapandığı karayolunda polisler yaralı meslektaşlarına uzun süre yardım ederek ilgilendi. Polisleri sıkıştırdığı iddia edilen kadın sürücü ise üzgün bir şekilde aracın içerisinde bekledi. Bir süre sonra dışarıya çıkan sürücü olanı biteni izledi. Çalışma başlatan polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparak tutanak tuttu.

(Özel) E-5 Karayolu’nda can pazarı: 2 polis yaralı

(Özel) E-5 Karayolu’nda can pazarı: 2 polis yaralı

(Özel) E-5 Karayolu’nda can pazarı: 2 polis yaralı

(Özel) E-5 Karayolu’nda can pazarı: 2 polis yaralı

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