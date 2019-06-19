(Özel) E-5 Karayolu’nda can pazarı: 2 polis yaralı

E-5 Karayolu’nda Zincirlikuyu mevkisinde kadın sürücünün sıkıştırdığı iddia edilen “yunus” diye tabir edilen motorize polis ekipleri, otomobile çarparak yere savruldu. Can pazarının yaşandığı kazada, biri komiser yardımcısı olmak üzere iki polis hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında E-5 Karayolu Zincirlikuyu mevkisi Ankara istikametinde meydana geldi. Karayolunda 34 DV 0531 plakalı otomobille seyreden kadın sürücü iddiaya göre, aracın sağ tarafından giden “yunus” diye tabir motorize polis ekiplerini sıkıştırdı. Sıkıştırma sonucu motosikletin gidon hakimiyetini kaybeden 2 polis, otomobile sağ taraftan çarptıktan sonra yere savruldu. Kaza sonucu biri komiser yardımcısı diğer memur olmak üzere iki polis hafif şekilde yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yere savrulan ve durumu biraz daha kötü olan polisin başının altında yastık konuldu. Komiser yardımcısı polis ise bariyerlere yaslatıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan polislere ilk müdahalesini yaptı.