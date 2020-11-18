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(Özel) E-5 Karayolu’nda feci kazalar kamerada

18.11.2020 10:14 | Son Güncelleme:
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E-5 Karayolu Avcılar Mustafa Kemal Paşa mevkisinde kontrolden çıkan otomobil önce kulübeye ardından eve girerek kaza yaptı.

E-5 Karayolu Avcılar Mustafa Kemal Paşa mevkisinde kontrolden çıkan otomobil önce kulübeye ardından eve girerek kaza yaptı. Feci kaza güvenlik kameralarına yansırken, sürücünün ise kazayı yaralı olarak atlattığı öğrenildi. Gümüşpala mevkisinde ise sokağa dönüş yapan otomobile çarparak motosikletli çift yere savrularak yaralandı.
E-5 Karayolu Avcılar Mustafa Kemal Paşa mevkisinde geçtiğimiz 4 Ekim Pazar günü saat 20.30 sıralarında meydana gelen kazada, karayolunda seyir halinde olan otomobil sürücüsü bir araca çarpması sonucu kontrolü kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, refüjü aştıktan sonra önce yol kenarındaki kulübeye ardından da prefabrik eve çarptı. Feci kaza kameralara yansırken, sürücü ise ağır şekilde yaralandı.

Motosikletli çift yere savrularak kutuya çarptı
E-5 Karayolu Avcılar Gümüşpala mevkisinde geçtiğimiz 6 Ekim Salı günü saat 03.00 sıralarında meydana gelen kazada ise, motosikletli çift karayolunda seyretmeye başladı. Çift bir süre sonra önünde sağ tarafından sollamak istedikleri esnada sokağa dönüş yapan araca çarptı. Çarpma sonucu yere savrulan çift, telekom kutusuna çarparak ağır şekilde yaralandı. Genç çift ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Motosikletli kurye yola giren araca çarptı
Avcılar Cihangir Mahallesi’nde geçtiğimiz 15 Ekim Perşembe günü saat 12.00 sıralarında meydana gelen bir başka kazada ise cadde üzerinde seyreden motosikletli kurye, sokak üzerinde yola girmek isteyen araca çarptı. Çarpma sonucu yere savrulan motosikletli hafif şekilde yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Polis kazalarla ilgili çalışma başlattı.

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