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(Özel ) E-5 karayolunda kaçan boğayı yakalamak için ekipler seferber oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2019 09:04 | Son Güncelleme

E-5 karayolu Maltepe mevkisinde kaçan boğa ortalığı birbirine kattı.

E-5 karayolu Maltepe mevkisinde kaçan boğa ortalığı birbirine kattı. Toplam üç ilçe, 15 kilometre kaçan boğa uyuşturucu iğne ile bayıltarak üç buçuk saat sonra yakalandı. Boğa daha sonra sahibine teslim edildi.
E-5 karayolu Maltepe mevkisinde seyir halinde giden vatandaşlar karşılarında bir anda boğa gördü. Hemen telefona sarılan vatandaşlar durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Karayolunda boğa ile vatandaşlar arasında amansız bir kovalama başladı. Araçla önünü kesmeye çalışan sürücüler boğa araçlarına saldırınca yoldan çekildi. Bu sırada bazı vatandaşlar boğanın önünü kesmeye çalışınca boğanın tepkisi sert oldu. Vatandaşlar boynuz darbelerinden son anda kurtuldu. Olaydan habersiz yolda yürüyen vatandaşlar ise diğer vatandaşların bağırışlarıyla son anda boğayı fark edip kaçtı. Maltepe’den Kartal’a geçen boğa buradan da Sancaktepe’ye geçti. Trafik ekipleri yolu kapatırken boğa bir parkta kıstırıldı. Ekiplere zor anlar yaşatan boğa uyuşturucu iğne ile bayıltıldıktan sonra yakalanabildi. Ekipler hayvanın sahibine teslim etti.
Boğayı kovalayan bir vatandaş, “Bir kurban kullanmamız var Yaklaşık 2 saat sürdü Maltepe’den başladı Uğurmumcu’dan otobana girmesini engelledik sonra Sancaktepe’de son buldu kovalamamız. Ben kendim kasabım, yakalamaya çalıştım yakalayamadım da. En sonunda sıkıştırdık bir köşeye şu anda burada” dedi.

(Özel ) E-5 karayolunda kaçan boğayı yakalamak için ekipler seferber oldu

(Özel ) E-5 karayolunda kaçan boğayı yakalamak için ekipler seferber oldu

(Özel ) E-5 karayolunda kaçan boğayı yakalamak için ekipler seferber oldu

(Özel ) E-5 karayolunda kaçan boğayı yakalamak için ekipler seferber oldu

(Özel ) E-5 karayolunda kaçan boğayı yakalamak için ekipler seferber oldu

(Özel ) E-5 karayolunda kaçan boğayı yakalamak için ekipler seferber oldu

(Özel ) E-5 karayolunda kaçan boğayı yakalamak için ekipler seferber oldu

(Özel ) E-5 karayolunda kaçan boğayı yakalamak için ekipler seferber oldu

(Özel ) E-5 karayolunda kaçan boğayı yakalamak için ekipler seferber oldu

(Özel ) E-5 karayolunda kaçan boğayı yakalamak için ekipler seferber oldu

(Özel ) E-5 karayolunda kaçan boğayı yakalamak için ekipler seferber oldu

(Özel ) E-5 karayolunda kaçan boğayı yakalamak için ekipler seferber oldu

(Özel ) E-5 karayolunda kaçan boğayı yakalamak için ekipler seferber oldu

(Özel ) E-5 karayolunda kaçan boğayı yakalamak için ekipler seferber oldu

(Özel ) E-5 karayolunda kaçan boğayı yakalamak için ekipler seferber oldu

(Özel ) E-5 karayolunda kaçan boğayı yakalamak için ekipler seferber oldu

(Özel ) E-5 karayolunda kaçan boğayı yakalamak için ekipler seferber oldu

(Özel ) E-5 karayolunda kaçan boğayı yakalamak için ekipler seferber oldu

(Özel ) E-5 karayolunda kaçan boğayı yakalamak için ekipler seferber oldu

(Özel ) E-5 karayolunda kaçan boğayı yakalamak için ekipler seferber oldu

(Özel ) E-5 karayolunda kaçan boğayı yakalamak için ekipler seferber oldu

(Özel ) E-5 karayolunda kaçan boğayı yakalamak için ekipler seferber oldu

(Özel ) E-5 karayolunda kaçan boğayı yakalamak için ekipler seferber oldu

(Özel ) E-5 karayolunda kaçan boğayı yakalamak için ekipler seferber oldu

(Özel ) E-5 karayolunda kaçan boğayı yakalamak için ekipler seferber oldu

(Özel ) E-5 karayolunda kaçan boğayı yakalamak için ekipler seferber oldu

(Özel ) E-5 karayolunda kaçan boğayı yakalamak için ekipler seferber oldu
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