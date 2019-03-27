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(Özel) E-5 karayolunda motosikletli maganda sevgilisine dehşeti yaşattı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 09:16 | Son Güncelleme

E-5 karayolu Avcılar mevkiinde bir motosikletli maganda, arkasına aldığı sevgilisine adeta dehşeti yaşattı.

E-5 karayolu Avcılar mevkiinde bir motosikletli maganda, arkasına aldığı sevgilisine adeta dehşeti yaşattı. Trafikteki onlarca aracın arasında son sürat hızla giden maganda, bir de tek tekerlek üzerinde makas atarak trafiği tehlikeye attı. Genç kızın “Düşeceğim, ne olur dur” diyerek korkudan attığı çığlıkları duymazdan gelen magandanın teker kaldırıp defalarca makas attığı o anlar kask kamerasına yansıdı.
İstanbul E-5 karayolu ve TEM otoyolu başta olmak üzere trafiğin en işlek noktalarında kimi zaman motosiklet ile kimi zaman da otomobille tehlikeli hareketler yapan magandalara bir yenisi daha beklendi. E-5 karayolu Avcılar mevkiinde bir motosikletli, sevgilisi genç kızı gezdirmek için kaskını takarak motosikletine bindirdi. Genç sürücü, ardından karayoluna çıkarak bir anda hızlanmaya başladı. Bir süre sonra süratli sayılabilecek bir hıza ulaşan sürücü, trafikteki onlarca aracın arasında “makas” atmaya başladı. Bu durumdan oldukça rahatsız olan genç kız ise sevgilisini yavaşlaması konusunda uyardı. Son sürat devam eden maganda, bu kez de motosikletin ön tekerleğini kaldırarak gitmeye başladı. Araçların arasından bu şekilde geçen ve metrelerce giden maganda hem kendi hem sevgilisinin hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Sevgilisinin korkudan çığlık atmaya başlamasına rağmen ne hız kesen ne de akrobatik hareketlerinden vazgeçen maganda adeta terör estirdi. Görüntülerde, genç kızın “Düşeceğim, ne olur dur. Ne olur yavaşla, hayır” diyerek motosikletten inmek istemesi ise dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.

Tek tekerlek üzerinde “makas” attı
Öte yandan aynı motosikletli maganda bir başka görüntüde ise, Ataköy sahil yolunda defalarca trafikte tek tekerlek üzerinde giderek sürücülerin güvenliğini ve trafiği tehlikeye attı. Magandalıkta sınır tanımayan motosikletlinin tek tekerlek üzerinde giderken bir de makas atması yürekleri ağza getirdi. Tüm bunları yapan maganda, o anları kaydedip sosyal medyada yayınladı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücülerin canını tehlikeye atan magandayı yakalamak için çalışma başlattı.

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