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(Özel) E-5 karayolunda motosikletlinin ölümden döndüğü kaza kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 09:27 | Son Güncelleme

E-5 karayolu Avcılar mevkisinde araçların arasında hızla ilerleyen motosikletli sürücü, aniden direksiyonu kıran otomobile çarparken, Bağcılar’da ise tersten dönen araç sürücüsü de çarptığı motosikletliyi suçladı.

(Özel) E-5 karayolunda motosikletlinin ölümden döndüğü kaza kamerada

E-5 karayolu Avcılar mevkisinde araçların arasında hızla ilerleyen motosikletli sürücü, aniden direksiyonu kıran otomobile çarparken, Bağcılar’da ise tersten dönen araç sürücüsü de çarptığı motosikletliyi suçladı. Motosikletlilerin ölümden kıl payı kurtulduğu anlar ise kask kameralarına yansıdı.
E-5 karayolu Avcılar mevkisi Edirne istikametinde geçtiğimiz ay yaşanan olayda motosikletli genç, karayolunda seyretmeye başladı. Bir süre araçların arasından hızlı bir şekilde geçen motosikletli ardından yoluna devam etmek istedi. Ancak o esnada bir otomobil sürücüsü aniden direksiyonu sağa kırdı. Otomobilin önüne kırdığını son anda fark eden motosikletli, araca çarptıktan sonra kontrollü bir şekilde durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, gencin ölümden kıl payı kurtulduğu kaza kask kamerasına yansıdı.

Hem tersten döndü hem de motosikletliye suçladı
Bağcılar Meydan’ında geçtiğimiz 6 Eylül Cuma günü saat 08.50 sıralarında meydana gelen diğer bir kazada ise cadde üzerinde seyir halinde olan genç, trafik ışığının yeşil yandığını görünce yoluna devam etti. O esnada karşı istikametten gelen hafif ticari araç sürücüsü, yasak olan yerden dönüş yapmak istedi. Ancak korna çalarak uyardığı sürücü, motosikletliye çarptı. Kaza sonucu motosikletli kıl payı kurtulurken, araçta inen sürücü tersten dönmesine rağmen motosikletliye doğru yürüyerek, “böyle geliş mi var?” diyerek kendini savundu. Bir süre konuşan taraflar ardından olay yerinden ayrıldı. Olay sonrası minibüslerin tersten döndüğü anlar ise kask kamerasına yansıdı.

(Özel) E-5 karayolunda motosikletlinin ölümden döndüğü kaza kamerada

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