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(Özel) E-5 Karayolunda sıra dışı kovalamaca

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2019 09:13 | Son Güncelleme

E-5 karayolu Büyükçekmece’den Avcılar İstikametine ilerleyen bir sürücü önce İETT aracına çarptı, sonra ise makas atarak ilerlemeye devam etti.

(Özel) E-5 Karayolunda sıra dışı kovalamaca

E-5 karayolu Büyükçekmece’den Avcılar İstikametine ilerleyen bir sürücü önce İETT aracına çarptı, sonra ise makas atarak ilerlemeye devam etti. Yolcuları indirerek genç sürücünün peşine düşen İETT Sürücüsü ise, yakaladığı sürücünün kaçmasını engellemek için önüne kırıp demir bariyerlerin arasını sıkıştırarak durdu.
Olay, dün gece 21.30 sıralarında E-5 Karayolu Büyükçekmece-Avcılar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, üniversite öğrencisi Yılmaz Ö. bir arkadaşı ile birlikte okuldan çıktıktan sonra arabayla dolaşmaya çıktı. Büyükçekmece’de kampüsü bulunan okuldan ayrılan gençler, bu sırada Beylikdüzü bağlantı yolunda İETT otobüsüyle yol verme tartışması yaşadı. Tartışma sırasında aracıyla ilerleyen Yılmaz Ö. İETT aracının sol ön tamponuna çarparak yoluna devam etti.

İETT sürücüsü yolcuları indirip genç sürücünün peşine düştü
İETT aracının sürücüsü Atilla A. ise yaşanılanlara sinirlenerek, yolcuları indirip gencin peşine düştü. Bu sırada Yılmaz Ö., makas atarak yoluna devam ederken, Atilla A. trafiğin yoğunlaştığı bir noktada genç sürücüyü yakaladı. Durması yönünde el hareketlerine bulunarak, genç sürücünün yanında ilerlemeye devam etti.

İETT şoförü genç sürücü bariyerlere sıkıştırarak durdurdu
İETT şoförü, genç sürücüye el kol işaretleriyle durdurmak istese de başarılı olamadı. Bunun üzerine İETT şoförü, E-5 karayolunda Yılmaz Ö’nün kullandığı aracın önüne kırıp demir bariyerlere sıkıştırarak durdurdu. Araçtan inen Atilla A. genci arabadan indirmeye çalıştı ancak kapıları kilitleyen Yılmaz Ö. ve arkadaşı arabanın içinde polisin gelmesini bekledi. Bu sırada sinirlerine hâkim olamayan Atilla A. kapıyı açmayan gencin bulunduğu aracı yumrukladı. İhbarlar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri iki tarafı da gözaltına aldı. Trafik ekiplerinin gelmesi üzerine gerekli raporların tutularak araçlar, yoldan kaldırıldı. Kısa bir süre aksayan trafik daha sonra normale döndü.

(Özel) E-5 Karayolunda sıra dışı kovalamaca

(Özel) E-5 Karayolunda sıra dışı kovalamaca

(Özel) E-5 Karayolunda sıra dışı kovalamaca

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