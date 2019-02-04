(Özel) E-5 karayolunda yaralanan sürücü kanlar içinde ambulans bekledi

E-5 karayolu Mecidiyeköy mevkisinde motosikletli bir kişi, iddiaya göre seyir halindeki bir aracın sıkıştırması sonucu bariyerlere çarparak yaralandı. Kaskını tam kapatmadığı için yaralanan ve kanlar içinde kalan motosikletli, çimenlik alana uzanarak dakikalarca ambulans bekledi. O anlar ise kask kamerasına yansıdı.

E-5 karayolu Mecidiyeköy mevkisi Ankara istikametinde meydana gelen kazada, trafikte seyreden bir araç sürücüsü, yanından geçen motosikletliyi iddiaya göre sıkıştırdı. Bunun üzerine direksiyon hakimiyetini kaybeden motosikletli bariyerlere çarparak yere savruldu. Kaza sonucunda yaralı adam kaskını tam kapatmadığı için yüzünün çeşitli yerlerinden ve elinden yaralandı. Ağzı ve yüzü kanlar içinde kalan motosiklet sürücüsü, sürücülerin yardımıyla çimenlik alana yatırılarak dakikalarca ambulans bekledi. O sırada vatandaşlar, yaralı sürücüye yardım ederek su içirdi.

Yaşananlar ise bir motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

