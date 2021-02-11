HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. (Özel) E-5 üst geçitte intihar girişiminde korku dolu anlar

(Özel) E-5 üst geçitte intihar girişiminde korku dolu anlar

11.02.2021 08:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükçekmece E-5 üst geçitten akşam saatlerinde intihar girişiminde bulunan bir adam kendini köprüden aşağıya sarkıtırken, ikna çalışmaları sırasında yol trafiğe kapatıldı.Olay, dün akşam saatlerinde Büyükçekmece E-5 karayolunda metrobüs üst geçitte meydana geldi.

Büyükçekmece E-5 üst geçitten akşam saatlerinde intihar girişiminde bulunan bir adam kendini köprüden aşağıya sarkıtırken, ikna çalışmaları sırasında yol trafiğe kapatıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde Büyükçekmece E-5 karayolunda metrobüs üst geçitte meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir adam, üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adam uzun süre kendini üst geçitten aşağıya sarkıttı. Polis ekiplerinin çalışmasıyla yapılan ikna çalışmaları süresinde trafikte de bir süre aksamalar meydana geldi. Uzun süren çalışmalar sonucu intihar girişiminde bulunan vatandaş ikna edilerek sağlık kontrolü ardından ifade için polis merkezine götürüldü. Yaşanan anlar ise bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Halil Sezai evleniyor! Halil Sezai evleniyor!
Kayalıklardan itildiği öne sürülen Semra’nın tek yasal mirasçısı eşiymişKayalıklardan itildiği öne sürülen Semra’nın tek yasal mirasçısı eşiymiş
Mevlid kandili nedir, neden önemlidir?Mevlid kandili nedir, neden önemlidir?
1/

En Çok Okunan Haberler

MSB acı haberi duyurdu: 2 askerimiz şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu: 2 askerimiz şehit oldu

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

ABD'den S-400 ve yaptırım açıklaması

ABD'den S-400 ve yaptırım açıklaması

Mete Yarar canlı yayında anlattı: Dünyanın en zor harekatı

Mete Yarar canlı yayında anlattı: Dünyanın en zor harekatı

Küvet sahnesiyle olay olmuştu! RTÜK'ten ceza geldi!

Küvet sahnesiyle olay olmuştu! RTÜK'ten ceza geldi!

Gram altında orta vadede hedef 485 TL!

Gram altında orta vadede hedef 485 TL!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Eski başkanın oğlu feci şekilde can verdi

Eski başkanın oğlu feci şekilde can verdi

Bakan Koca açıklamıştı! 'Brezilya mutasyonu İstanbul'da bir hastada görüldü'

Bakan Koca açıklamıştı! 'Brezilya mutasyonu İstanbul'da bir hastada görüldü'

Diğer Haberler

Zincir gıda marketlerde sigara ve elektronik eşya satışı yasaklanıyor! Bakanlık'tan yeni düzenleme

Zincir marketler sigara ve elektronik eşya satamayacak

Yüzündeki alerjiyi geçiren bitkinin üreticisi oldu

Yüzündeki alerjiyi geçiren bitkinin üreticisi oldu

Balon balığı yiyen geminin ikinci kaptanı öldü, 4 denizci hastanelik oldu

Yediği balık sonu oldu: Kaptan öldü, 4 denizci hastanelik oldu

Cesedi yol kenarında bulunmuştu: Cinayetin nedeni halüsinasyon çıktı

Eşiyle arkadaşını birlikte sandı, sonrası korkunç

Kayalıklardan itildiği öne sürülen Semra’nın tek yasal mirasçısı eşiymiş

Kayalıklardan itildiği öne sürülen Semra’nın tek yasal mirasçısı eşiymiş

Deniz Gezmiş'in 50 yıl sonra ortaya çıkan yeni fotoğrafları! Renklendirilmiş olarak paylaştı

Deniz Gezmiş'in 50 yıl sonra ortaya çıkan yeni fotoğrafları!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.