(Özel) E-5’de motosikletlilerin ipli yolculuğu kamerada

E-5 karayolu Kartal mevkisinde bir motosiklet sürücüsü, başka bir motosikletliyi ip ile çekerek ilerledi. Trafik güvenliğinin hiçe sayıldığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

E-5 karayolu Kartal mevkisinde ilerleyen motosiklet sürücüsü arkasından gelen motosikletliyi ip ile çekerek yolda ilerledi. İki motosiklet sürücüsünün de kask takmadığı gözlerden kaçmadı. Güvenliksiz bir biçimde iple yolculuk yapan motosiklet sürücüleri hem kendi canlarını hem de yoldaki diğer sürücülerin canlarını hiçe saydı.

O anlar yoldaki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına anbean kaydedildi. Görüntülerde motosiklet sürücüsü diğer arkasındaki motosikletliyi iple çekiyor.



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