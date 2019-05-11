HABER

(Özel) E-5’de motosikletlilerin ipli yolculuğu kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2019 09:41 | Son Güncelleme

E-5 karayolu Kartal mevkisinde bir motosiklet sürücüsü, başka bir motosikletliyi ip ile çekerek ilerledi.

E-5 karayolu Kartal mevkisinde bir motosiklet sürücüsü, başka bir motosikletliyi ip ile çekerek ilerledi. Trafik güvenliğinin hiçe sayıldığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
E-5 karayolu Kartal mevkisinde ilerleyen motosiklet sürücüsü arkasından gelen motosikletliyi ip ile çekerek yolda ilerledi. İki motosiklet sürücüsünün de kask takmadığı gözlerden kaçmadı. Güvenliksiz bir biçimde iple yolculuk yapan motosiklet sürücüleri hem kendi canlarını hem de yoldaki diğer sürücülerin canlarını hiçe saydı.
O anlar yoldaki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına anbean kaydedildi. Görüntülerde motosiklet sürücüsü diğer arkasındaki motosikletliyi iple çekiyor.

PARTNERYabancılar buraya asla giremiyorYabancılar buraya asla giremiyor
Şantajla 350 ev ve iş yerini üzerlerine geçiren 10 kişilik aile yakalandıŞantajla 350 ev ve iş yerini üzerlerine geçiren 10 kişilik aile yakalandı
Mersin’de uyuşturucu operasyonuMersin’de uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

DSP'den 23 Haziran İstanbul seçimi açıklaması

DSP'den 23 Haziran İstanbul seçimi açıklaması

Seçimlerin yeniden yapılacağı ilçede İYİ Parti’ye şok

Seçimlerin yeniden yapılacağı ilçede İYİ Parti’ye şok

Payitaht Abdulhamid dizisinde ayrılık! Sebebi o gönderme mi?

Payitaht Abdulhamid dizisinde ayrılık! Sebebi o gönderme mi?

Çukur'da bir şok daha! Kim ölüyor?

Çukur'da bir şok daha! Kim ölüyor?

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de

Yeniçağ yazarı Demirağ'a evinin önünde saldırı!

Yeniçağ yazarı Demirağ'a evinin önünde saldırı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Kezzapla saldırdı savunması 'pes' dedirtti

Kezzapla saldırdı savunması 'pes' dedirtti

Eşi ve çocuğuna yaptıkları kan dondurdu

Eşi ve çocuğuna yaptıkları kan dondurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Harmandalı oynayan robot Avrupa finallerine taşıdı

Harmandalı oynayan robot Avrupa finallerine taşıdı

Osmaniye’de 3.8 büyüklüğünde deprem

Osmaniye’de korkutan deprem!

Freni boşalan tuğla yüklü kamyon evin duvarına girdi

Freni boşalan tuğla yüklü kamyon evin duvarına girdi

Temizlik yaparken 4'üncü kat penceresinden düşen kadın öldü

Temizlik yaparken 4'üncü kat penceresinden düşen kadın öldü

Kazan hırsızı kameraya yakalandı

Kazan hırsızı kameraya yakalandı

13 yıl önce kaybolan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı

13 yıl önce kaybolan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.