HABER

(Özel) E-5’te yaralı yavru kediyi kurtarma operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2019 10:36 | Son Güncelleme

E-5 Karayolu Beşyol mevkinde seyir halinde olan sürücü, otomobilinden kedi sesi gelmeye başlayınca yol ortasında durdu.

E-5 Karayolu Beşyol mevkinde seyir halinde olan sürücü, otomobilinden kedi sesi gelmeye başlayınca yol ortasında durdu. Çevredeki vatandaşların seferber olduğu olayda, lastikten motor bölümüne kaçan yaralı yavru kediyi çıkartmak için vatandaşlar denemedik yol bırakmadı. O anlar ise kask kamerasına yansıdı.
E-5 Karayolu Küçükçekmece Beşyol mevkinde seyir halinde olan otomobil sürücüsü, lastiğinin üst kısmından yavru kedi sesi geldiğini fark etti. Sesi duymasının ardından duyarlılık göstererek bir an olsun düşünmeden yolun ortasında durdu. Aracından inen sürücü kaputu açarak kediyi aramaya başladı. Yoğun araç gürültüsünden kedinin sesini duymakta güçlük çeken sürücü, eline aldığı şişeyle sesin geldiği yere su dökmeye başladı. Kedinin herhangi bir tepki göstermemesi üzerine vatandaşlardan biri bu kez ellerini birbirine vurarak kediyi çağırmaya çalıştı.

Kurtarmak için yapmadığını bırakmadılar
Çabaların yetersiz kalması üzerine sürücü bu kez eline sopa alarak motor bölümündeki deliklere sokmaya başladı. Bu seferde başarılı olunamayınca motosikletli bir genç kolunu aralara sokarak eliyle kediyi yakalamaya çalıştı. Kedinin eldiveni tırmalayarak delmesine rağmen vazgeçmeyen genç de kediyi kurtaramayınca sürücü itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Vatandaşların yolun ortasında kediyi kurtarma çalışmaları ise kask kamerasına yansıdı.

Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!
Otomobil refüje çarptı: 2 yaralıOtomobil refüje çarptı: 2 yaralı
Bisiklet sporcusu şampiyonaya hazırlanırken düşüp, yaralandıBisiklet sporcusu şampiyonaya hazırlanırken düşüp, yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

300 bin lira rüşvet isteyen öğretim görevlisi tutuklandı

300 bin lira rüşvet isteyen öğretim görevlisi tutuklandı

Trump'tan flaş Çin açıklaması: Tarihi olur

Trump'tan flaş Çin açıklaması: Tarihi olur

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

G-20'de kritik Erdoğan-Trump görüşmesi!

G-20'de kritik Erdoğan-Trump görüşmesi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Böyle baba olmaz olsun!

Böyle baba olmaz olsun!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

İlginç isyan: 4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

Sultanbeyli'de 30 genç bıçaklarla birbirine saldırdı!

Ortalık savaş alanına döndü!

İstanbul'da kendisini dolandıran şahsı dedektif gibi iz sürerek yakaladı

İstanbul'da filmleri aratmayacak olay! Dedektif gibi iz sürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.