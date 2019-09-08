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(Özel) Edirne-Çanakkale yolunda motosiklet tutkununun feci ölümü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2019 09:52 | Son Güncelleme

Edirne-Çanakkale yolu Korudağ mevkisinde sevgilisini otogara bıraktıktan sonra evine dönen 36 yaşındaki motosiklet tutkunu, motosikleti ile bariyerlere çarparak hayatını kaybetti.Kaza, geçtiğimiz Pazar günü saat 18.00 sıralarında Edirne-Çanakkale Korudağ mevkisi Gelibolu istikametinde meydana geldi.

Edirne-Çanakkale yolu Korudağ mevkisinde sevgilisini otogara bıraktıktan sonra evine dönen 36 yaşındaki motosiklet tutkunu, motosikleti ile bariyerlere çarparak hayatını kaybetti.
Kaza, geçtiğimiz Pazar günü saat 18.00 sıralarında Edirne-Çanakkale Korudağ mevkisi Gelibolu istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, maden mühendisi olan ve 1915 Çanakkale Köprüsü projesinde iş güvenliği şefi olarak çalışan 36 yaşındaki İsmail Hakkı Cunedioğlu, sevgilisini Tekirdağ’da otogara bıraktı. Ardından 31 SB 902 plakalı motosikletine binen Cunedioğlu, evine gitmek üzere yola koyuldu. Bir süre yola devam eden Cunedioğlu, Korudağ virajlarına geldiğinde henüz bilinmeyen bir nedenle gidon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle ön tekerleği kopan motosiklet metrelerce sürüklenirken, sürücü Cunedioğlu feci şekilde hayatını kaybetti. Olayın ardından çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cunedioğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Çarpmasın etkisiyle sürücü Cunedioğlu’nun yaklaşık 20 metre sürüklendiği, çarpmanın şiddetiyle motosikletin ön tekerleğinin tamamen koptuğu ve kaskın yaklaşık 50 metre ileride bulunduğu öğrenildi. Üzeri kapatılan cenaze, polis ekiplerinin aldığı güvenlik çemberi içerisinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Aile kazayı görenlerin kendisine ulaşmasını istiyor
Kazanın ardından olayı haber alan ağabeyi Hamza Cunedioğlu, cenazeyi teslim almak üzere Hatay’dan Edirne’ye geldi. Cunedioğlu ailesi, kazayı görenlerin kendilerine ulaşmasını istedi. Motosiklet tutkunu gençten geriye ise motosiklet kullanırken, spor yaparken ve yavru köpekleri beslerkenki görüntüleri kaldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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