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  4. Özel eğitim meslek okulunda hedefe ulaşıldı

Özel eğitim meslek okulunda hedefe ulaşıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.01.2020 14:16 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığının özel eğitim öğrencilerinin meslek okullarına erişimini kolaylaştırmak için koyduğu 81 ilde özel eğitim meslek okulu hedefinin gerçekleştiği bildirildi - Geçen yıl 71 ilde bulunan 151 özel eğitim meslek okulunda 12 bin 620 öğrenci öğrenim görürken, bu yılın ilk ayında kalan 10 ilde açılan meslek okullarıyla sayı 161'e çıkarıldı - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: - "Mesleki ve teknik eğitimde sektörlerle kurduğumuz güçlü iş birlikleri gibi özel eğitim meslek okulları ile ilgili de sektörlerle güçlü iş birlikleri kuracağız"

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) özel eğitim öğrencilerinin meslek okullarına erişimini kolaylaştırmak için koyduğu 81 ilde özel eğitim meslek okulu hedefinin gerçekleştiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, MEB görme veya hafif düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan özel eğitim öğrencilerine mesleki eğitim hizmeti sunmak amacıyla açtığı özel eğitim meslek okullarını 2019 yılında tüm illerde yaygınlaştırma kararı aldı.

Geçen yıl 2 bin 251 öğretmenin görev yaptığı 71 ildeki 151 özel eğitim meslek okulunda 12 bin 620 öğrencinin öğrenim görmesi sağlanırken, bu yılın hemen başında Ardahan, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Şırnak ve Tunceli'de açılan özel eğitim meslek okullarıyla sayı 161'e çıkarıldı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da özel gençleri istihdama katarak kendi ayakları üzerinde durabilmelerini sağlamak açısından özel eğitim meslek okullarının yaygınlaştırılmasını çok önemsediklerini vurguladı. Selçuk, şu açıklamalarda bulundu:

"Bakanlık olarak bir taraftan mesleki ve teknik ortaöğretimi güçlendirirken diğer taraftan bu deneyim ve birikimi özel eğitim alanına da taşımak ve özel eğitim öğrencilerimize sunduğumuz mesleki eğitim imkanlarını artırmak istiyoruz. Geçen yıl koyduğumuz hedefe doğru ilerlerken öncelikle mevcut 151 okulumuzun alt yapısını ve atölyelerini güçlendirdik. 2019'da 71 ilde bulunan özel eğitim okulu sayımız 151'di. Yıl sonuna kadar özel eğitim meslek okulu olmayan 10 ilimize de okul açma kararı aldık. Kısa sürede çalışmaları ve süreçleri tamamladık. Artık 81 ilimizin tamamında en az bir meslek okulumuz hizmet verecek. Ayrıca illerimizdeki mevcut okullarımıza ilaveten özellikle büyükşehirlerimizde ihtiyaç duyulan bölgelerde de yeni özel eğitim meslek okulları açabilmek için arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor. Örneğin İstanbul'da 21, Ankara'da 11 ve Bursa'da 9 özel eğitim meslek okulumuz hizmet veriyor. Bu okullarımıza erişimi kolaylaştırabilmek için büyükşehirlerimizdeki özel eğitim meslek okullarımızın sayısını artıracağız. Sürece büyük emek veren Bakan Yardımcım Mahmut Özer'e, Strateji Dairesi Başkanlığımıza ve Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum."

- "İstihdama yönelik projelerimiz de var

Özel eğitim meslek okulu öğrencilerinin istihdamına ilişkin projelerin de olduğuna dikkati çeken Selçuk, "Bakanlık olarak öğrencilerimizin staj yapabilmelerine ve mezun olduklarında istihdama katılımlarının artırılmasına yönelik çalışmaları da yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

Mesleki ve teknik eğitimde sektörlerle kurdukları güçlü iş birlikleri gibi özel eğitim meslek okulları ile ilgili de sektörlerle güçlü iş birlikleri kuracaklarını açıklayan Selçuk, bu konudaki çalışmalarda son aşamaya geldiklerini ve yakında sonuçları kamuoyu ile paylaşacaklarını bildirdi.

- Twitter'dan teşekkür

Ziya Selçuk, Twitter üzerinden de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu ve emeği geçenlere teşekkür etti. Selçuk, "Göreve başlarken hedeflerimizden biri özel eğitim meslek okullarını tüm illerimizde açmaktı. Hedefimize ulaştık, 81 ildeyiz. Artık her ilde özel eğitim öğrencilerimiz için okullarımız var. Bu haberi ve mutluluğumu paylaşmak istedim. Emeği geçenlere teşekkürlerimle." ifadeleri ile öğrenicilerin çalışmalarını içeren bir de video paylaştı.

- 18 Farklı Alanda Mesleki Eğitim

Özel eğitim meslek okullarında 18 farklı alanda mesleki eğitim veriliyor. Öğrenciler, "Bilişim Teknolojileri, Büro Yönetimi, El Sanatları Teknolojisi, Gıda Teknolojisi, Giyim Üretim Teknolojisi, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri, İnşaat Teknolojisi, Kimya Teknolojisi, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Matbaa Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Seramik ve Cam Teknolojisi, Tarım Teknolojisi, Tekstil Teknolojisi, Tesisat Teknolojisi, İklimlendirme ve Yiyecek İçecek Hizmetleri" alanlarında eğitim alarak istihdama katılıyor.

MEB, özel eğitim meslek okullarının meslek edinme atölyelerini yenileyerek engelli öğrencilerin erişilebilirliğine uygun hale getirmek, öğrencilerin atölyelerde uygulama yapmaları yoluyla mesleki yeterliliklerini artırmak ve staj öncesi gerekli mesleki deneyime ulaşmalarını sağlamak amacıyla Özel Eğitimi İyileştirme Projesi'ni uyguluyor.

Proje kapsamında şu ana kadar 443 meslek edinme atölyesinin yapımı tamamlandı, fiziki altyapıları iyileştirildi, donanım ve materyal eksiklikleri giderildi.

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