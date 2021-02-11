Özel Eğitim Mesleki Gelişim Programları! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tanıttı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, programın ilkinin bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında, özel çocuklar ve onların özel öğretmenleri için çok kapsamlı bir çalışmanın içerisinde olduklarını söyledi.

Özel Eğitim Mesleki Gelişim Programları'nın, özel eğitime ihtiyacı olan çocukların mutluluğunun en üst seviyeye çıkartılmasında rol oynayacağını ifade eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın herhangi bir eğitim imkanından eksik kalmaması için gerekeni yapıyoruz. Bu bağlamda özel eğitim okullarının sayısını artırıyoruz, buradaki öğretmenlerimize destek veriyoruz, altyapı imkanlarını geliştiriyoruz. Müfredatımızda, kaynaştırma ve bütünleştirme eğitimine dahil olan içerikleri zenginleştirerek, ortaya konulan eğitimin niteliğinin artmasına da hizmet ediyoruz. İlgili materyallerin, araç ve gereçlerin tedariki konusunda da son derece yoğun çalışma içerisindeyiz."

ÖĞRETMENLERE EĞİTİM PAKETİ İMKANI

Özel eğitim ihtiyacı olan çocukların eğitiminde görev alan öğretmenlere, "Sizin daha fazla neye, hangi imkanlara ihtiyacınız var?" sorusunu yönelttiklerini belirten Selçuk, şöyle konuştu: