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Özel eğitim öğrencilerinin mesleki eğitim yoluyla istihdamı artırılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 11:03 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: - "Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin mesleki gelişim süreçlerini güçlendirmek, mezuniyet sonrası istihdam imkanlarını artırmak amacıyla yapılan çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. 2018-2019 eğitim öğretim yılı özel eğitim meslek okulları mezunlarımızdan 344'ü işe yerleştirildi" - "İş ve meslek danışmaları ile okul rehberlik öğretmenleri tarafından her öğrencimiz için portföy dosyası hazırlandı. Öğrencilere en uygun istihdam alanları belirlendi ve bu çerçevede işyerleri ziyaret edildi" - "149 özel eğitim meslek okullarında halen 12 bin 664 öğrenci eğitim alıyor. Yeni eğitim yılında bu çalışmaları çok daha kapsamlı bir şekilde yürüteceğiz"

AHMET SERTAN USUL - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin mesleki gelişim süreçlerini güçlendirmek, mezuniyet sonrası istihdam imkanlarını artırmak amacıyla yapılan çalışmaların meyvelerini vermeye başladığını belirterek, "2018-2019 eğitim öğretim yılı özel eğitim meslek okulları mezunlarımızdan 344'ü işe yerleştirildi." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin mesleki yeterliliklerini geliştirmek amacıyla özel eğitim meslek okullarının meslek edinme atölyelerini yenileyerek, öğrencilere daha nitelikli ve donanımlı ortamlarda eğitim görme imkanı sunduklarını belirtti.

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdam imkanlarını artırmak amacıyla Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile iş birliği protokolü imzaladıklarını hatırlatan Selçuk, "Protokol çerçevesinde öğrencilerin işyerlerinde beceri eğitimi alarak hem mesleki becerilerini geliştirmeleri hem de sosyal hayat içerisindeki varlıklarını sürdürmeleri için özel eğitim mesleki eğitim merkezlerinde iş ve meslek danışmanlığı uygulaması başlatıldı." diye konuştu.

Bakan Selçuk, iş ve meslek danışmanları aracılığıyla öğrencilerin istihdama katılımının artırılmasına yönelik çalışmaları çok boyutlu olarak yürüttüklerini vurgulayarak, "Bu kapsamda iş ve meslek danışmaları ile okul rehberlik öğretmenleri tarafından her öğrencimiz için portföy dosyası hazırlandı. Öğrencilere en uygun istihdam alanları belirlendi ve bu çerçevede iş yerleri ziyaret edildi." ifadelerini kullandı.

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yapabilecekleri konusunda işverenlerin bilgilendirilmesinin önemine işaret eden Selçuk, "Ülke genelinde düzenlenen 'Kariyer Günleri' ve 'İstihdam Fuarları'na katılım sağlanarak, işyeri sahipleri özel eğitim meslek okullarındaki öğrencilerin yetenekleri ve yeterlilikleri konusunda bilgilendirildi. Bu çalışmalar sonunda bu okullardaki öğrencilerimizin staj imkanları artırıldı." değerlendirmesini yaptı.

Selçuk, özel eğitim meslek okullarından mesleki beceriler kazanarak mezun olan öğrencilerin birçok farklı sektörde çalışma imkanı bulduğuna değinerek, şunları söyledi:

"Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin mesleki gelişim süreçlerini güçlendirmek, mezuniyet sonrası istihdam imkanlarını artırmak amacıyla yapılan çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. 2018-2019 eğitim öğretim yılı özel eğitim meslek okulları mezunlarımızdan 344'ü işe yerleştirildi. Sürece katkı veren tüm paydaşlarımıza ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 149 özel eğitim meslek okullarında halen 12 bin 664 öğrenci eğitim alıyor. Yeni eğitim yılında bu çalışmaları çok daha kapsamlı bir şekilde yürüteceğiz."

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