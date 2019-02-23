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Özel eğitim öğrencisinin trafik polisi olma hayali gerçek oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 12:17 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak Orta Okulu'nda okuyan 8'inci sınıf özel eğitim öğrencisi Abdullah Yılmaz'ın(18) polis olmaya hayali gerçek oldu.

Özel eğitim öğrencisinin trafik polisi olma hayali gerçek oldu

Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak Orta Okulu'nda okuyan 8'inci sınıf özel eğitim öğrencisi Abdullah Yılmaz'ın(18) polis olmaya hayali gerçek oldu. Polis kıyafeti giyerek bir günlüğüne trafik polisi olan Yılmaz, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirici broşür dağıttı.
Lapseki ilçesine bağlı Çardak Beldesi Ortaokulu'nda eğitim gören özel öğretim öğrencisi bedensel engelli Abdullah Yılmaz'ın polis olmaya hayalini, Lapseki İlçe Emniyet Müdürlüğü gerçeğe dönüştürdü. Yılmaz'ın hayalini öğrenen trafik polisleri ve jandarma ekipleri, Çardak Orta Okulu'nu ziyaret ederek, öğrenci ile biraraya geldi. Trafik polisleri, polis kıyafeti giydirdikleri Abdullah Yılmaz'ı ekip otosuna alarak, Bursa-İzmir Karayolu üzerinde devriye gezdirdi. Yılmaz daha sonra ilçe merkezinde yapılan yol kontrolüne katıldı. Durdurulan sürücülere trarik kurallarına uymaları ve yayalara yol vermeleri konusunda uyarılarda bulundu. Trafik kurallarını içeren broşür dağıttı.
Hayalinin gerçeğe dönüşmesiyle büyük mutluluk yaşadığını ve gururlandığını söyleyen Abdullah Yılmaz, "Polis olma hayalim gerçek oldu. Polis ve jandarmaya bu hayalimi gerçekleştirmem de yardımcı oldukları için teşekkür ederim" dedi.
Anne Gülşen Yılmaz ile baba Muzaffer Yılmaz da çocuklarının en büyük hayalini gerçekleştiren okul yönetimi ile polis ve jandarmaya teşekkür etti.

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Özel eğitim öğrencisinin trafik polisi olma hayali gerçek olduÖzel eğitim öğrencisinin trafik polisi olma hayali gerçek olduÖzel eğitim öğrencisinin trafik polisi olma hayali gerçek olduÖzel eğitim öğrencisinin trafik polisi olma hayali gerçek oldu

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