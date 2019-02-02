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Özel ekip, 28 gün iz sürüp, silahlı soyguncuyu yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 12:20 | Son Güncelleme

VAN'ın İpekyolu ilçesindeki bir markete girip, iş yeri sahibini silahla tehdit ederek, kasadaki para ile raflardaki sigara ve kontörleri alıp kaçan maskeli şüpheli, 28 gün süren takibin sonunda yakalandı.   Soygun, 3 Ocak sabahı saat 05.30 sıralarında Karşıyaka Mahallesi Orhan Doğan Caddesi üzerindeki bir markette yaşandı.

Özel ekip, 28 gün iz sürüp, silahlı soyguncuyu yakaladı

Orhan AŞAN / VAN,(DHA)- VAN'ın İpekyolu ilçesindeki bir markete girip, iş yeri sahibini silahla tehdit ederek, kasadaki para ile raflardaki sigara ve kontörleri alıp kaçan maskeli şüpheli, 28 gün süren takibin sonunda yakalandı.
Soygun, 3 Ocak sabahı saat 05.30 sıralarında Karşıyaka Mahallesi Orhan Doğan Caddesi üzerindeki bir markette yaşandı. Maskeli ve eldivenli olarak markete giren bir kişi, iş yeri sahibini tabancayla etkisiz hale getirdi. Kasada bulunan 700 TL ile 3 bin TL değerindeki 14 karton sigara ve çok sayıda kontörü, beraberinde getirdiği spor çantaya doldurdu. Ardından kaçtı. Market sahibinin ihbarıyla harekete geçen emniyet, şüpheliyi yakalamak için özel ekip kurdu.
AYAKKABI MAĞAZALARI, METRUK BİNALAR KONTROL EDİLDİ
Bölgedeki tüm güvenlik kameraları ve mobese görüntüleri mercek altına alındı. Şüphelinin eşkaline uygun 29 kişi tespit edildi. Şüphelinin olay anında giydiği spor ayakkabıdan yola çıkan özel ekip, 20 ayakkabı mağazasını tek tek dolaşarak, söz konusu ayakkabıdan alanların izini sürdü. Bölgedeki metruk binaları kontrol eden özel ekip, şüphelinin il dışına çıkma ihtimaline karşı turizm şirketlerine ait yolcu listelerinı de inceledi. Marketten alınan 14 karton sigaranın satılabileceği iş yerlerini arayan özel ekip, çalınan kontörlerin satıldığı adresi bulmayı başardı. KOBANİ'DE SİLAHLI EĞİTİM ALDI
28 gün süren çalışma sonunda özel ekip, şüphelinin Ü.D. olduğunu belirledi. Ü.D., İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi'nde bulunan evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Saklandığı banyoda ele geçirilen şüphelinin, olay sırasında giydiği mont ve spor ayakkabısı da evde bulundu. Şüphelinin Suriye'nin Koban'i bölgesinde bölücü terör örgütü PKK adına silahlı eğitim aldığı ortaya çıkarken, "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek', 'Hırsızlık', "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapma' ve 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçlarından poliste kaydı bulunduğu belirlendi.
UYUŞTURUCU ALMAK İÇİN SOYGUN YAPMIŞ
Ü.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soygun olayını ise arkadaşı N.B. ile birlikte uyuşturucu madde almak amacıyla planladıkları, tabanca, maske ve eldiveni N.B.'nin temin ettiği, gasp edilen malzemeleri suç ortağıyla paylaştıktan sonra sattığı tespit edildi. Polis N.B.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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Özel ekip, 28 gün iz sürüp, silahlı soyguncuyu yakaladıÖzel ekip, 28 gün iz sürüp, silahlı soyguncuyu yakaladıÖzel ekip, 28 gün iz sürüp, silahlı soyguncuyu yakaladıÖzel ekip, 28 gün iz sürüp, silahlı soyguncuyu yakaladı

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