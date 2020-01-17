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  4. Özel ekip çalıştı, hırsızlık şüphelileri kıskıvrak yakalandı

Özel ekip çalıştı, hırsızlık şüphelileri kıskıvrak yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 22:11 | Son Güncelleme

Bartın’da 4 ayrı hırsızlık olayının şüphelileri jandarma tarafından kurulan özel ekip sayesinde yakalandı.

Özel ekip çalıştı, hırsızlık şüphelileri kıskıvrak yakalandı

Bartın’da 4 ayrı hırsızlık olayının şüphelileri jandarma tarafından kurulan özel ekip sayesinde yakalandı. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bartın merkeze bağlı Yıldız köyünde Z.K. isimli şahsın bahçesindeki barakadan 2 adet av tüfeği, Kocareis köyünde R.A. isimli şahsın bahçesindeki barakadan 1 adet el feneri, 1 adet 72 amper akü ve 1 adet inventer cihazı, Kocareis köyünde S.D. isimli şahsın bahçesindeki barakadan 1 adet ilaçlama makinası, Kocareis köyünde K.Ş. isimli şahsın bahçesindeki barakadan 1 adet su motoru, 1 adet jeneratör ve 1 adet ot biçme makinesi çalındı. Durumun bildirilmesinin ardından hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik Bartın İl Jandarma Merkez Karakol Komutanlığı, JASAT ve OYİT personelinden oluşturulan özel bir ekip kuruldu.

Bartın Merkez ve Oto Sanayi sitesindeki onlarca kamera görüntüsünü inceleme altına alan jandarma ekiplerince hırsızlık olayında kullanılan araç tespit edildi. Aracın kiralık olduğunu belirleyen ekipler, hırsızlık olayı şüphelilerinin kimliklerini de tespit etti. Jandarma ekipleri şüpheli S.Ö., A.T. ve E.B. isimli şahısları kıskıvrak yakaladı. Şüpheli şahıslar jandarma sorgusunda suçlarını itiraf ederken mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüphelilerin çaldıkları malzemeler de bulunarak sahiplerine teslim edildi.

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