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Özel ekip, provokatörleri anahtar kelimelerden tespit ediyor

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 16:05 | Son Güncelleme

'BARIŞ Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla sosyal medyadan terör örgütleri lehine yorum yapıp, sahte fotoğraf ve video paylaşan 100'den fazla kişi için yakalama kararı çıkarıldı.

Müslim SARIYAR/İSTANBUL, (DHA) - 'BARIŞ Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla sosyal medyadan terör örgütleri lehine yorum yapıp, sahte fotoğraf ve video paylaşan 100'den fazla kişi için yakalama kararı çıkarıldı. Düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınanlar olduğu belirtildi. Emniyetin özel ekipleri, anahtar kelimelerden, terör propagandası yapanları tespit ediyor.
'Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Daire Başkanlığı'nca harekatla ilgili sosyal medya paylaşımlarını takip eden özel ekipler oluşturuldu. Başta İstanbul olmak üzere her ilde, 7/24 sistemine göre çalışan ekipler, terör propagandası yapanları belirledikleri anahtar kelimelerle tek tek tespit ediyor. Adresleri de saptanan kişilerin yakalanması için operasyonlar düzenleniyor. Harekatla ilgili paylaşımlar tek tek inceleniyor. Bu kapsamda, terör örgütleri lehine yorum yapıp, başka yerlerde çekilmiş fotoğraf ve videoları operasyondan görsel gibi paylaşan 100'den fazla kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Operasyonlarla gözaltına alınanlar olduğu, sorgularının ardından savcılığa sevk edildikleri öğrenildi. Şüphelilerin terör bağlantıları da araştırılıyor.

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