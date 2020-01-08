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  4. (Özel) El freni çekilmeyen kamyon markete daldı

(Özel) El freni çekilmeyen kamyon markete daldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 09:38 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde sürücünün el frenini çekmeden park ettiği iddia edilen kamyon markete daldı.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde sürücünün el frenini çekmeden park ettiği iddia edilen kamyon markete daldı. Güvenlik kameralarına yansıyan kaza anında market çalışanları büyük panik yaşadı.
Kaza, dün öğle saatlerinde Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Orhangazi Mahallesi 207’inci Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddiaya göre, henüz ismi öğrenilemeyen sürücünün el freni çekmeden park ettiği kamyon, bir anda kaymaya başladı. Yokuş aşağı kayarak sürüklenen kamyon, yol kenarında bulunan markete daldı. Çarpmanın etkisiyle markette maddi hasar meydana gelirken, market çalışanları olay anında panik yaşadı.
Kaza anı kameralara yansıdı
Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde el freni çekilmeyen kamyonun markete daldığı anlar görülüyor.

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