HABER

(Özel) El yapımı beşiklere ilgi devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 12:29 | Son Güncelleme

El yapımı beşikler, makine ile yapılan beşiklerden daha uzun ömürlü olduğundan dolayı pek çok kişi tarafından tercih ediliyor.El yapımı beşikler teknolojinin gelişmesine rağmen makine ile yapılan beşiklerden daha uzun ömürlü olduğu için sıklıkla tercih ediliyor.

El yapımı beşikler, makine ile yapılan beşiklerden daha uzun ömürlü olduğundan dolayı pek çok kişi tarafından tercih ediliyor.
El yapımı beşikler teknolojinin gelişmesine rağmen makine ile yapılan beşiklerden daha uzun ömürlü olduğu için sıklıkla tercih ediliyor. Balıklıgöl platosunda yer alan tarihi Balıklıgöl çarşısında bulunan küçük bir işletmede marangozluk mesleğini sürdüren 6O yaşındaki Mustafa Server, marangozluk mesleğine küçük yaşlarda başladığı söyledi. Tahtadan el yapımı beşiklere desenler işleyen Server, makineleşmeye rağmen el oyması beşiklerin daha uzun ömürlü ve dayanıklı olduğundan dolayı sıklıkla tercih edildiğini söyledi.

“Ceviz beşikler ömürlüktür”
Mustafa Server, “Ben 1965 yılından beridir marangozluk mesleğinde çalışıyorum. Amcamın yanında marangozluk işini öğrendim. Ben ceviz beşikler yapıyorum. Ceviz beşikler ömürlüktür. Bu beşikler 50 -60 yıl kullanılır, çok dayanıklıdır. Makine ile yapılan beşikler ise dayanıklı değildir. Makine ile yapılan beşikler hem ucuzdur hem de sezonluktur. Ben müşterinin özel isteğine göre beşikler yapıyorum. İkiz beşik olsun, yüksek beşik olsun özel tasarımlarla beşiklere işlemeler yapıyorum. Ben uzun süredir marangozluk işini yaptığım için ve artık yaşlandığımdan dolayı hastalandım. Marangozluk işini yapamıyorum artık. Ben geçimimi sağlamak mecburen çalışıyorum. Teknolojinin gelişme ve makineleşmenin ön planda olmasına rağmen insanlar el yapımı beşikleri daha çok tercih ediyorlar. El yapımı beşikler arızalandığında tamiri olmaz, ama el yapımı beşiklerin tamiri yapılır. Makineleşme ve teknolojinin gelişmesi marangozluk mesleğinin önemini kaybetmiş olabilir fakat eski insanlar el yapımı beşikler tercih ediyorlar. Marangozluk mesleğinin zorlukları var, tahtalara biçim verme sırasında bir an dikkatsizlik olunca kendimize zarar verebiliyoruz. Ellerimizi yaralayabiliyoruz, hırpalayabiliyoruz. Marangozluk mesleğimde artık hastalandığındam dolayı bırakacağım” diye konuştu.

(Özel) El yapımı beşiklere ilgi devam ediyor

(Özel) El yapımı beşiklere ilgi devam ediyor

(Özel) El yapımı beşiklere ilgi devam ediyor

(Özel) El yapımı beşiklere ilgi devam ediyor

(Özel) El yapımı beşiklere ilgi devam ediyor

(Özel) El yapımı beşiklere ilgi devam ediyor

(Özel) El yapımı beşiklere ilgi devam ediyor

(Özel) El yapımı beşiklere ilgi devam ediyor

(Özel) El yapımı beşiklere ilgi devam ediyor

(Özel) El yapımı beşiklere ilgi devam ediyor

(Özel) El yapımı beşiklere ilgi devam ediyor

(Özel) El yapımı beşiklere ilgi devam ediyor

(Özel) El yapımı beşiklere ilgi devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kan donduran olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Kan donduran olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Fiyatlar yüzde 50 düştü! Vatandaş oraya akın etti

Fiyatlar yüzde 50 düştü! Vatandaş oraya akın etti

Ünlü şarkıcının Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu!

Ünlü şarkıcının Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu!

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Saddam'ın torunu Irak'ı nasıl terk ettiklerini anlattı

Saddam'ın torunu Irak'ı nasıl terk ettiklerini anlattı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Emniyet raporunda kan donduran raporlar! Cemal Kaşıkçı cinayeti...

Emniyet raporunda kan donduran raporlar! Cemal Kaşıkçı cinayeti...

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da can pazarı! Yardıma balıkçılar koştu

Antalya'da can pazarı! Yardıma balıkçılar koştu

Şişli Belediyesi'nde yangın paniği! Ekipler olay yerinde

İstanbul'da belediyeden dumanlar yükseliyor!

4 asırlık Tevrat ele geçirildi!

4 asırlık Tevrat ele geçirildi!

'Pes' dedirten olay! Ellerini bağlayıp, plastik kelepçeyle boğdular! Sıra altınları paylaşmaya gelince bakın neler yaşanmış

Çaldıkları altınları pay ederken öyle bir diyalog yaşanmış ki...

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

İstanbul'da sabah şoku! Savaş alanına döndü

İstanbul'da sabah şoku! Savaş alanına döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.