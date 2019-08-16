HABER

(Özel) El yapımı kemik taraklara büyük ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 09:24 | Son Güncelleme

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki baston ustası Refa Gökbulak’ın kemikten ürettiği taraklar, saç sağlığı açısından büyük ilgi görüyor.Ahlat’ta yıllardır baston ustalığı yapan Refa Gökbulak; manda, koç ve sığır boynuzundan yapmış olduğu şifalı kemik taraklar da vatandaşlar tarafından yoğun bir ilgi çekiyor.

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki baston ustası Refa Gökbulak’ın kemikten ürettiği taraklar, saç sağlığı açısından büyük ilgi görüyor.
Ahlat’ta yıllardır baston ustalığı yapan Refa Gökbulak; manda, koç ve sığır boynuzundan yapmış olduğu şifalı kemik taraklar da vatandaşlar tarafından yoğun bir ilgi çekiyor. Manda, sığır ve koç boynuzundan yapılan taraklar için kullanılan boynuzlar 5 ile 8 yıl arasında kurutulurken, yapım aşaması da bir o kadar da zor geçiyor. Tamamen el yapımı olan tarakların bir tanesini yaklaşık 2 günde yaptığını belirten Refa Gökbulak, “Atölyemizde son 10 yıldır kemik tarak üzerine üretim yapıyoruz. Kemik taraklar yine diğer el sanatları gibi asırlardır üretilen bir el sanatımızdır. Bizler de yapmaya karar verdik. Bu taraklarımızda manda, sığır ve koç boynuzlarını kullanıyoruz. Bay bayan olarak çeşitlik arz ediyor. Bizlerde bu atölyede 6, bazen de 7 çeşidin üzerinde tarak üretimi yapıyoruz. Kemik tarak teknolojik gelişmelerin getirdiği nokta veya insanımızın farklı alanlara kayması sonucu tamamıyla üretimi durdurulan ve kesinlikle kullanılmayan bir tarak çeşidimizdi. Bizlerde bu sanat kaybolmasın diye üretimine başladık. 10 yıldır üretimi devam ediyor. Çok ciddi olumlu tepkiler alıyoruz. Türkiye’nin her yerinden, hatta dünyanın birkaç yerinden bile sipariş alıyoruz. Kemik tabi hijyenik bir üründür. Kesinlikle mikrobu barındırmıyor. Tarağın kullanılmasının mantığı da budur. Atalarımızda gerek silah gerekse kılıç kabzalarında kemiği tercih etmişlerdir. Bizlerde taraklarımızın hemen hemen hepsini kemikten yapıyoruz” diye konuştu.
Saç sağlığı açısından da oldukça rağbet gördüğünü belirten Gökbulak, sözlerine şöyle devam etti:
“Kemik tarak saç köklerine masaj yapıyor. Kan dolaşımını hızlandırıyor. Aynı zamanda vücuttaki elektriklenmeyi alıyor. Sağlık açısından da faydalı olduğu için üretimde de satışta da sıkıntı yaşamıyoruz. Çünkü bununla alakalı 10 yılın verdiği tecrübe ile geniş bir pazarımız var. Şu anda doktorlar dahi kemik tarağın kullanılmasını tercih ediyorlar.”
Manda, sığır ve koç boynuzunun özelliklerini anlatan Gökbulak, “Manda boynuzu hep siyah renkte olur. Sığır ve koç ise bazen beyaz, bazen de renkli olabiliyor. Şu anda elimizde saplı ve sapsız taraklarımız mevcut. Eski model bit tarağı dediğimiz, annelerimizin çeyizlerini süsleyen taraklarımızdan var. Çok eskilerden kemikten yapılan taraklar daha sonra ahşaba döndü. Ondan sonra da bugünde yaygın olarak kullanılan plastik taraklar var. Bilinçli olan hiç kimse plastik veya ahşap tarağı kullanmıyor. Çünkü tamamıyla mikrop barındırıyor ve hijyenik değildir” diye konuştu.

(Özel) El yapımı kemik taraklara büyük ilgi

(Özel) El yapımı kemik taraklara büyük ilgi

(Özel) El yapımı kemik taraklara büyük ilgi

(Özel) El yapımı kemik taraklara büyük ilgi

(Özel) El yapımı kemik taraklara büyük ilgi

(Özel) El yapımı kemik taraklara büyük ilgi

(Özel) El yapımı kemik taraklara büyük ilgi

(Özel) El yapımı kemik taraklara büyük ilgi

(Özel) El yapımı kemik taraklara büyük ilgi

(Özel) El yapımı kemik taraklara büyük ilgi

(Özel) El yapımı kemik taraklara büyük ilgi

(Özel) El yapımı kemik taraklara büyük ilgi

(Özel) El yapımı kemik taraklara büyük ilgi

(Özel) El yapımı kemik taraklara büyük ilgi

(Özel) El yapımı kemik taraklara büyük ilgi

(Özel) El yapımı kemik taraklara büyük ilgi

(Özel) El yapımı kemik taraklara büyük ilgi

(Özel) El yapımı kemik taraklara büyük ilgi

(Özel) El yapımı kemik taraklara büyük ilgi

(Özel) El yapımı kemik taraklara büyük ilgi

(Özel) El yapımı kemik taraklara büyük ilgi

(Özel) El yapımı kemik taraklara büyük ilgi

(Özel) El yapımı kemik taraklara büyük ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Devran Çağlar hayatını kaybetti!

Devran Çağlar hayatını kaybetti!

Galatasaray'ın yıldız transferi İstanbul'a geldi!

Galatasaray'ın yıldız transferi İstanbul'a geldi!

İyilik yapmak isterken hayatını kaybetti!

İyilik yapmak isterken hayatını kaybetti!

Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu

Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

Kötü koku korkunç gerçeği ortaya çıkardı! Dikkat çeken 12 Nisan detayı

Kötü koku korkunç gerçeği ortaya çıkardı! Dikkat çeken 12 Nisan detayı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Korkunç olay! Boynuna bıçak saplayarak öldürdü

Korkunç olay! Boynuna bıçak saplayarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da sahte bekçi yakalandı

Yer: Adana! Polisin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: İmha edildi

MSB duyurdu! İmha edildi

Resmi Gazete yayımlandı! İşte görevden alınan ve atama yapılan isimler...

Atama kararları Resmi Gazete!

Kaplumbağayı kurtarmak isterken canından oldu

İyilik yapmak isterken hayatını kaybetti!

Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu

Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu

Kötü koku korkunç gerçeği ortaya çıkardı! Dikkat çeken 12 Nisan detayı

Kötü koku korkunç gerçeği ortaya çıkardı! Dikkat çeken 12 Nisan detayı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.