(Özel) Elazığ’da normal zamanda 200 bin olan arama sayısı deprem sonrası 1.6 milyona çıktı

Elazığ’daki 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşların yaptığı aramalarda 8 katlık bir artış yaşandı. Bir GSM operatöründen alınan verilere göre deprem öncesi Elazığ’da 200 bin seviyelerinde olan arama sayısı deprem sonrası 1.6 milyon seviyelerine ulaştı. Öte yandan, arama oranlarının 8 kat artması GSM operatörünün Maltepe’deki merkezindeki dev ekranlardan da takip edildi.

Elazığ Sivrice’de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde can kayıpları yaşanırken kimi vatandaşlar da depremden yaralı olarak kurtarıldı. Deprem sonrası enkaz bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları titizlikle sürdürülürken birçok vatandaş da cep telefonları aracılığıyla ekiplere ulaştı. Enkaz altındayken UMKE görevlisi Emine Kuştepe’yle telefonla konuşan Azize Çelik gibi bazı vatandaşların iletişim araçları vasıtasıyla ekiplere ulaşarak hayata tutunmayı başarması da iletişimin hayati önemine dikkat çekti. Dev ekranlardan takip edildi

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin de bölgede saat 20.55’te yaşanan deprem sonrasında gün içindeki iletişim trafiğine ilişkin verileri paylaştı. Sezgin, deprem öncesi 200 bin seviyelerinde olan arama oranlarında deprem sonrasında büyük bir yükseliş yaşandığına dikkat çekti. Arama oranlarının 8 kat arttığını belirten Sezgin, deprem sonrasında bölgede gün içinde 1.6 milyona yakın arama gerçekleştirildiğini ifade etti. Sezgin, afet durumlarında vatandaşları iletişim ağlarını ihtiyaçları ölçüsünde kullanma noktasında uyardı. Öte yandan, arama oranlarının 8 kat artması GSM operatörünün Maltepe’de bulunan merkezindeki dev ekranlarda takip edildi. Normal zamanlarda düz bir şekilde ilerleyen çizgilerin deprem ile birlikte bir anda yukarı doğru çıktığı görüldü.

“200 binler civarında olan çağrı kurma sayısı 1.6 milyon seviyesine ulaştı”

İletişimin öneminin Elazığ depremiyle de gözler önüne serildiğini ifade eden Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, “Öncelikle deprem bir doğal afet bu afetten etkilenen başta Elazığ ve Malatya olmak üzere bölgedeki yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar, hayatını kaybedenlere de Allah’tan rahmet diliyorum. Allah bir daha böyle acıları bizlere göstermesin. Deprem saat 20.55’te vuku buldu. Biz ilk andan itibaren hemen öncelikle İstanbul Maltepe’deki teknoloji merkezimizde ve Diyarbakır Bölge merkezimizde iki adet acil kriz yönetim ekibi oluşturduk. Birkaç saat içerisinde dokuz farklı şehirden 100’den fazla arkadaşımız deprem bölgesine ulaştı. Orada İçişleri Bakanımızın liderliğinde yapılan acil durum toplantısına da iştirak ettiler. Hemen bölgede ne tür bir durum var, herhangi bir şebekede kaybımız söz konusu mu, değil mi diye gerekli incelemeleri başlattık. Deprem olur olmaz şebekemizdeki çağrı trafiği inanılmaz derecede arttı. Normal seviyede 200 binler civarında olan çağrı kurma sayısı Elazığ ilinde 8 kat artarak 1.6 milyon seviyesine ulaştı. Diğer illerden bölgeye olan çağrılarda da 3 katın üzerinde artışlar söz konusu oldu” dedi.

“Depremde iletişim çok önemli ve kritik”

Doğal afet anlarında insanların yakınlarından haberdar olma isteği dolayısıyla iletişim ağlarının çok önemli bir işlev gördüğünü söyleyen Sezgin, “Depremde iletişim çok önemli ve kritik. Herhangi bir iletişim problemi yaşamadık. Var olan iletişim seviyesini daha yükseklere çekebilmek adına birçok çalışma yaptık. Depremin akabinde çevre illerdeki mobil baz istasyonlarımızı deprem bölgesine sevk ettik. Aynı zamanda bu istasyonlar üzerinden wi-fi hizmetini ücretsiz olarak o bölgedeki vatandaşlarımızın kullanımına sunuyoruz. O esnada telefonunda herhangi bir dakika ya da datası kalmayan ya da kalmama ihtimaline karşı o bölgede yaşayan tüm abonelerimize hızlıca acil durum paketi tanımladık” diye konuştu. “Vatandaşlarımızın bu alt yapıyı ihtiyaçları nispetinde kullanması çok önemli”

Doğal afet anlarında insanların iletişim araçlarını ihtiyaçları oranında kullanması gerektiğini belirten Sezgin, “Deprem esnasında iletişim özellikle de mobil iletişim çok çok önemli ve kritik. Vatandaşlarımız hem yakınlarının sağlık durumlarıyla ilgili bilgi alıyorlar. Hem de kurtarma görevinde olan ekipler birbirleriyle iletişim imkanı yakalıyorlar. Göçük altında kalan bazı vatandaşlarımızla kurtarma ekipleri cep telefonları üzerinden iletişime geçtiler ki bu bizim yaptığımız işin önemini ve üzerimizdeki sorumluluğu bir kez daha bize hatırlattı. Doğru zamanda doğru şekilde iletişim imkanlarının kullanılması çok önemli. Vatandaşlarımızın öncelikle ihtiyaçları nispetinde bu alt yapıyı kullanması, gereksiz yere alt yapıyı meşgul etmemeleri çok önemli. Bizim Turkcell olarak bu anlamda geliştirdiğimiz BiP diye bir mesajlaşma ve iletişim uygulamamız var. Uygulamamıza bir de acil durum butonu koyduk. Acil durum butonuyla aslında öncesinde tanımladığınız afet esnasında durumunuzla ilgili bilgi vermek istediğiniz yakınlarınıza tek bir tuşa basarak hem konumunuzu hem de sağlık durumunuzu bildiriyor” şeklinde konuştu.

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