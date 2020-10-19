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(Özel) Elektrik kabloları bomba gibi patladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2020 10:10 | Son Güncelleme

Pendik’te elektrik kablosu bomba gibi patlayarak alev aldı.

Pendik’te elektrik kablosu bomba gibi patlayarak alev aldı. Yaşanan kablo yangınına itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.
Olay, İstanbul’un Pendik ilçesine bağlı Esenyalı Mahallesi’nde bulunan bir sokakta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan elektrik direğine ait kabloları bir nedenle alev almaya başladı. Elektrik kablosunun yanarken çıkardığı patlama sesleri sonrası mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın tüpüyle müdahale ederek söndürdü. Yaşanan o anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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