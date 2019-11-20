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(Özel) Emekli imam 3 üniversite bitirdi, aileden herkesi üniversite mezunu yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 10:12 | Son Güncelleme

Bursa’da yaşayan emekli imam, okuma aşkıyla 3 üniversite bitirdi, ailesinden herkesi de üniversite mezunu yaptı.Türkiye’nin farklı illerinde 10 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 28 Şubat sürecinde görevden uzaklaştırılan Mehmet Rıza Acar, okuma azmiyle herkese örnek oldu.

Bursa’da yaşayan emekli imam, okuma aşkıyla 3 üniversite bitirdi, ailesinden herkesi de üniversite mezunu yaptı.
Türkiye’nin farklı illerinde 10 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 28 Şubat sürecinde görevden uzaklaştırılan Mehmet Rıza Acar, okuma azmiyle herkese örnek oldu. İmamlığı bıraktıktan sonra maden işiyle uğraşan Acar, okuma alışkanlığını bırakmadı. Acar, ilahiyat fakültesini bitirdikten sonra iktisat ve gazetecilik bölümlerinden de mezun oldu. Acar daha sonra eşine ve 7 çocuğuna da okuma alışkanlığı kazandırdı. Eşi, 5 çocuğu ve 2 gelini de yüksek tahsil yaptı. Acar’ın bir çocuğu lisede okurken sadece bir çocuğu üniversiteyi bitirmedi. Örnek aile boş zamanlarında evde bir araya gelerek boş zamanlarını kitap okuyarak geçiriyor. Acar ailesi çevresinde örnek aile olarak gösteriliyor.
Mehmet Rıza Acar, muhitindeki herkese okuma alışkanlığı kazandırmaya çalışıyor. Elinden kitabı bir an düşürmeyen emekli imam, "Okumanın yaşı yok" diyor. Başarı hikayesini anlatan Mehmet Rıza Acar, "10 yıl imamlık yaptım. 28 Şubat sürecinde ayrıldım. Ticarete atıldım, göreve geri alım olmadığından ticarete devam ettim. Okuma alışkanlığına babamın teşvikiyle devam ettim. Bulunduğum bölgede ortaokulu bitiren sadece bendim. Okuma alışkanlığını çocuklarıma da sirayet ettirdim. 7 çocuğum var, 5 tanesi üniversite mezunu, bir tanesi liseye gidiyor. Sadece biri üniversiteyi bitirmedi. 2 gelinim var, onlar da üniversite mezunu. Eşimin ilahiyat fakültesini bitirmesine 2 dersi kaldı. Çocuklarımdan biri iki üniversite mezunu. Bizi tanıyanlar aykırı aile diyorlar. Biz her gün mutlaka ailece kitap okuruz" dedi.
Mehmet Rıza Özacar’ın üniversite bitiren oğlu Halit Özacar, "1996 yılında Bursa’ya geldik. İlkokul ve liseyi burada okudum. Marmara Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirdim. Şu an muhasebe ve satın alma bölümünde çalışıyorum. Kalabalık bir ailemiz var; ailemizde yüksek tahsilli sayısı oldukça fazla. Bizim aileye herkes gıptayla bakıyor" şeklinde konuştu.

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