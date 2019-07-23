(Özel) Emekli oldu, seracılık okudu, bahçe kurdu

Çorlu’da ikamet eden emekli asker, emekli olunca önce seracılık okudu ardından da ikramiyesiyle iyi tarım uygulamaları yapılan bahçe kurdu. Şimdi ara tarım sayesinde 11 dönümlük alanda 33 dönümde yapacağı üretimi yapıyor.

Çorlu’ya 9 kilometre mesafede Şahpaz Mahallesi’nde yılda 5 ton kiraz üretimi yapan bir bahçesi bulunan emekli asker Zekai Üzüm, bununla da yetinmedi, 11 dönüm araziyi ağaç aralarında sebze, tel boylarında üzüm yetiştirerek 33 dönüm gibi kullandı. Arsasında arıcılık ve tavukçuluk da yapan Zekai Üzüm’ün en çok dikkat ettiği konu ise iyi tarım uygulamaları.

27 yıllık meslek hayatının ardından emekli olarak köy hayatına geri dönen ve emekli ikramiyesi ile satın aldığı 11 dönümlük arazide hayallerini gerçekleştiren Zekai Üzüm bahçesine gelenlere satın almayı istedikleri meyve ya da sebzeyi kendileri toplama imkanı da sunuyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde 27 yıl görev yaptıktan sonra emekli olduğunu aktaran Üzüm, “Köy çıkışlı olmam sebebiyle belki aslımıza döndük, tarımla uğraşmaya karar verdik. Emekli olduktan sonra 2 yıl yüksek okulda seracılık eğitimi aldım, eş zamanlı olarak da bu bahçeyi kurdum. Burada meyveden sebzeye, tavuktan arıya yoğun bir üretim yapıyoruz. 11 dönümlük bir alanı 33 dönüm gibi kullanıyoruz. Yerleşim bölgesine 9 kilometre mesafedeyiz. İnsanlara sağlıklı ve taze ürün tüketme imkanı veriyoruz. Çevredeki üretim yapan insanlara gönüllü danışmanlık yapıyoruz. Bir noktada burada fayda sağlıyoruz. İki yıldır üretimimiz iyi tarım uygulamaları standardına uygun, ilaç kalıntısı olmayan, laboratuvarda tahlil edildikten sonra üretim satışa giriyor. Yakın bölgelerden Tekirdağ’dan, Çorlu’dan, Silivri’den müşterilerimiz var. 12 yıldır satış yapıyoruz. Biz memnunuz, alanlarda memnun olduğunu ifade ediyor. Benim insanlara şu önerim olabilir, yerleşim bölgelerine yakın noktalarda bu şekilde üretim yapılır ise, insanların sağlıklı ve taze üretime ulaşma imkanı verir, perakende satış yaptığı içinde üretenlere para kazandırır” dedi.

Meyve ağaçları arasında sebze, tel örgülerde de üzüm yetiştirdiğini aktaran Zekai Üzüm, “Bu sayede 11 dönüm olan araziyi 33 dönüm gibi kullanıyoruz. Tel örgünün kenarında 4,5 dönümde yetiştirebileceğim asma yetiştiriyorum. Burada aşağı yukarı 3-4 ton üzüm elde ediyorum. Normalinde tel örgü olarak çevre emniyetini alanmış bir kısım burası. Bunun yanında tavuklarımız var, altında tavuk üstünde ağaç. Tavuklara da bir konfor sağlamış oluyoruz, gölge bir alanda yaşam sağlıyoruz. Bunun yanında 100’ün üzerinde arımız var. Buradan 1,5 tona yakın bal elde ediyoruz. Bal elde ettiğimiz gibi bahçenin döllenmesine de fayda sağlıyor. Burada bir ekoloji söz konusu, döngü söz konusu” diye konuştu.

Üzüm; ayrıca, “Ağacın altında ara tarım olarak ta sebze yetiştiriyoruz. Mesela fasulye aşırı güneşi sevmez, domates tam tersi, güneşi severken fasulye gölge alanı daha çok sever. Salatalık da böyle, yine onların yaşamına uygun bir alan sağlamış oluyoruz. Kazancımız 2-3 katına artıyor. Üretim yaptığımız alan 11 dönüm ile sınırlıyken biz 33 dönümde bir tarım ve üretim yapıyormuş gibi gelir elde ediyoruz veya ürün çıkartıyoruz” şeklinde konuştu.

Çorlu şehir merkezine 9 kilometre uzaklıktaki 11 dönümlük bahçede dalından satışa sunulan ürünler vatandaşların da ilgisi ile karşılaşıyor.