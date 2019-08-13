(Özel) Emekli resim öğretmeni bakır işlemeciliği sanatından vazgeçemiyor

Denizli’de emekli olduktan sonra da 36 yıldır yaptığı bakır işlemeciliği sanatından kopamayan 60 yaşındaki resim öğretmeni Berrak Demirel’in en büyük hayali bakır evi açmak ve bu sanatı çocuklarına miras olarak bırakmak.

Denizli’de yaşayan ve 36 yıl boyunca resim öğretmenliği yapan Berrak Demirel, üniversitede öğrencilik dönemlerinde tanıştığı bakır işlemeciliği sanatını emekli olduktan sonra da sürdürmeye devam ediyor. Bakır işlemeciliğine üniversitede tanışıp evlendiği eşiyle başlayan Demirel, o dönemden bu yana hayatından çekiç seslerini eksik etmedi. Üniversitede öğretmenlerinin atölyesinde tanıştıkları bakır işlemeciliği Demirel’in adeta tutkusu oldu. Demirel, evlerinde kendi yaptıkları eşyalarla hayatlarının bir parçası haline getirdikleri bakırın kendisini tüm sıkıntılardan uzaklaştırdığını söyledi. Aldığı objeleri bakırla birleştirerek yepyeni ürünler ortaya çıkaran Demirel’in hayali ise antika eserlerden oluşan bir bakır evi açarak bu sanatı çocuklarına miras bırakmak.

“Bakırla öğretmenimizin atölyesinde tanıştık”

Üniversitede Güzel Sanatlar Fakültesi heykeltıraş bölümünden mezun olan Demirel, okullarda heykel branşı olmadığı için resim öğretmenliği yaptığını belirterek, “Biz 1982 İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden mezunuyuz. Ben heykeltıraş mezunuyum ama o dönemlerde heykel branşı olmadığı için resim öğretmenliği yaptım. 36 yıl çalıştım, ağustos ayları başında emekli oldum. Umut Türker isimli bir öğretmenimiz vardı. Eşimle sınıf arkadaşıydık, öğretmenimizin atölyesinde öğrendik bu işi ve yaklaşık 36 yıldır da bakır işliyoruz” dedi.