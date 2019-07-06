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(Özel) Emniyet kemerini koltuğa taktı, kazada ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2019 09:19 | Son Güncelleme

Beylikdüzü’nde kontrolden çıkarak bariyere saplanan aracın sürücüsü başını cama vurarak yaralandı.

Beylikdüzü’nde kontrolden çıkarak bariyere saplanan aracın sürücüsü başını cama vurarak yaralandı. Kaza sonrası sürücü koltuğundaki emniyet kemerinin uyarı sesi çıkmaması için koltuğun arkasından bağlandığı görüldü.
Kaza, saat 13.30 sıralarında Ambarlı Liman yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 LP 3512 plakalı aracın sürücüsü İbrahim A. (25) liman yolunda seyir halindeydi. Yol ayrımına gelen genç sürücü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç ortada bulunan bariyerlere ok gibi saplandı. Başını cama çarparak yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi çevredeki diğer sürücüler yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Ağır yaralı genç hastaneye kaldırıldı. İbrahim A.’nın 1 hafta sonra askere gideceği de öğrenildi.
Emniyet kemerini koltuğun arkasından takmış
Kaza sonrası ağır hasar alan araba çekici yardımı ile otoparka götürüldü. Aracın ön camının ise İbrahim A.’nın kafasının çarpması ile kırıldığı gözlendi. Araçta inceleme yapan polis ekipleri sürücünün emniyet kemerini uyarı sesi gelmemesi için arka taraftan koltuğa taktığını gördü. Yaşanan kaza sonrası emniyet kemerinin önemi bir kez daha gözler önüne serildi.

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