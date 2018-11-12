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- (ÖZEL) - EMNİYET ŞERİDİNE GİRENLERE CEZA YAĞDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 11:49 | Son Güncelleme

- İstanbul'da haftanın ilk iş günü emniyet şeridi denetimi...

- İstanbul'da haftanın ilk iş günü emniyet şeridi denetimi...

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, haftanın ilk gününde trafiğin yoğun olduğu sabah saatlerinde TEM otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprü’sü istikametinde emniyet şeridine girenlere yönelik denetim yaptı.
Araçlarında çakar bulunan sürücüler de tek tek durdurularak gerekli belgeleri kontrol edildi. Emniyet şeridini kullanan sürücülere yeni yönetmeliğe göre 1.002 lira para cezası kesildi. Emniyet şeridi ihlali yapan bir kadın sürücü, “Emniyet şeridinde olduğumu iddia ediyorlar ama değildim. Çünkü bitmemişti şerit henüz yan şerit. Ve ben yan şeride geçmeye çalışıyordum. Kavacık’tan bağlanıyorum. Mecburen yandan dönmeye uğraşıyorum ö dedi. Trafik polisleri ise sürücüye kendilerini fark edince şerit değiştirdiğini söyleyerek 1.002 lira ceza kesti. Ceza kesilen başka bir sürücü ise havalimanına yetişmek için emniyet şeridine girdiğini söyledi.

Görüntü Dökümü:
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-Emniyet şeridini kullanan çakarlı araçlar
-Trafik polislerinin çakarlı araçların belgelerini kontrol etmesi
-Emniyet şeridine giren araçlar
-Ceza alan şoförlerle röp
-Muhabir anons
-Trafik polisini ikna etmeye çalışan sürücüler
-Trafik polislerinin yaya olarak otoyolda denetim yapması
-Genel ve detay

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