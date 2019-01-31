(Özel) Emniyete yeni polis Kızılay’a taze kan

Manisa İl Emniyet Müdürlüğünde göreve yeni başlayan personeller "Emniyete yeni polis Kızılay’a taze kan" sloganıyla kan bağışında bulundu.

Manisa’nın huzur ve güvenliği için gece gündüz durmadan görevinin başında olan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü personeli anlamlı bir projeye imza attı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü teşkilatına yeni katılan polisler "Emniyete yeni polis Kızılay’a taze kan" sloganıyla gönüllü olarak Türk Kızılayı’na kan bağışında bulundu. Yeni polislerin yanı sıra bir çok emniyet personeli de Manisa İl Emniyet Müdürlüğü binası içerisinde kurulan kan alma merkezinde kan bağışında bulundu. Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç de kurulan kan bağış merkezini ziyaret ederek personelleri tebrik etti.

Kızılay’ın kan bağışına ihtiyacı olduğunu ve bu kapsamda duyarlılık göstermek istediklerini belirten Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, "Bugünlerde Kızılayımızın çok kana ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Türkiye’de bir çok müdürlüğümüzde de bu tarz kan bağışı yapılıyor. Biz de ocak ayı içerisinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğümüze 153 yeni personelimiz geldi. ’Emniyete yeni polis Kızılay’a taze kan’ adı altında bir kampanya başlatalım diye düşündük. Kızılay Müdürlüğümüzle yaptığımız görüşmeler neticesinde bugün de sabahtan itibaren Kızılay’a kan vermek istedik. Zaten kolluk kuvvetleri olarak vatanımız için her zaman canımızı vermeye hazırız. Devletin bölünmez bütünlüğü için mücadelemizi sonuna kadar sürdürdüğümüz gerçeği var. Aynı zaman da kan vererek de Kızılayımız tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması açısından taze kan vermeyi düşündük. Koordinasyonumuz Kızılayla devam edecek" dedi.