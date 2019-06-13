(Özel) Emre Aşık’tan kendisini FETÖ’yle suçlayan eşine 2 liralık tazminat davası

Eski milli futbolcu Emre Aşık, boşanma aşamasında olduğu ve kendisini FETÖ’yle suçladığını iddia ettiği eşi Yağmur Aşık’a 2 liralık sembolik tazminat davası açtı. Öte yandan Yağmur Aşık’ın suçlamaları üzerine Emre Aşık hakkında açılan soruşturmada takipsizlik kararı verildiği öğrenildi.

Eski milli futbolcu Emre Aşık, boşanma aşamasında olduğu ve kendisini FETÖ’yle suçladığını iddia ettiği eşi Yağmur Aşık’a 1 lirası maddi 1 lirası manevi olmak üzere 2 liralık sembolik tazminat davası açtı. Avukatı aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davada, Yağmur Aşık’ın 5 Aralık 2018 tarihinde Emre Aşık’ı FETÖ üyesi olmakla suçladığı ifade edildi.

Takipsizlik kararı verildi

FETÖ’yle hiçbir ilgisi olmadığı halde boşanma davası açtığı eşi tarafından iftiraya maruz kaldığını dava dilekçesinde anlatan Emre Aşık’ın avukatı Funda Sadıkahmet Alp, “Türk Milli Futbol takımı oyuncusu olan Emre Aşık, vatanına milletine saygılı bir kişilik olarak FETÖ terör örgütü ile yan yana konulması nedeniyle derin bir üzüntü yaşamıştır. Yağmur Aşık’ın sözleri nedeniyle hakkında FETÖ üyeliğinden soruşturma başlatılmıştır. Ancak Emre Aşık’ın FETÖ üyeliğiyle bir alakası yoktur. Yağmur Aşık’ın ithamlarının iftira olduğu anlaşılınca Emre Aşık’a takipsizlik kararı verilmiştir” ifadelerini kullandı.