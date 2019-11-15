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(Özel) En büyük hayali polis olmak

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 09:36 | Son Güncelleme

Mersin’de ayakkabı boyacılığı yapan 17 yaşında ve 120 kilo ağırlığındaki Murat Kaya’nın en büyük hayali polis olmak.

Mersin’de ayakkabı boyacılığı yapan 17 yaşında ve 120 kilo ağırlığındaki Murat Kaya’nın en büyük hayali polis olmak. Mersin caddelerinde polis kıyafetiyle ayakkabı boyayan Murat, okulunu bitirip kilo vererek hayalini gerçekleştirmek istiyor.
Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde annesi ve kız kardeşiyle birlikte yaşayan Murat Kaya, geçen yıl babasını kaybetmesinin ardından evin geçimine katkıda bulunmak için ayakkabı boyacılığına başladı. Aşırı kilolarıyla sokaklarda boyacılık yapan Murat’ın hikayesini ilginç kılan ise giydiği polis üniforması. Kendi imkanlarıyla bir mağazadan aldığı polis üniformasıyla müşterilerinin ayakkabılarını boyayan Murat, hayalini İHA muhabirine anlattı.

“En büyük hayalim polis olmak”
Babasının, Şırnak’ta teröristlerin araziye döşediği mayının patlaması sonucu kolunu kaybettiğini belirten Murat, “Babam Şırnak’ta teröristlerin araziye döşediği mayının patlaması sonucu kolunu kaybetti. Geçen yıl da vefat etti. Allah mekanını cennet etsin, tüm şehitlerin mekanını cennet etsin. Babamın vefatından sonra evin geçimine katkıda bulunmak için ayakkabı boyacılığına başladım. İki yıldır ayakkabı boyuyorum. En büyük hayalim polis olmak, üniformayı giymek. Bunun için de polis kıyafeti aldım ve giydim. Her yerde polisleri görüyorum ve heyecanlanıyorum. Ben de polis olmak istiyorum” dedi.

“120 kiloyum. Hedefim, zayıflayıp polis olmak”
Açık lisede birinci sınıf öğrencisi olan Murat, hedefinin okulu bitirip polislik sınavına girmek olduğunu vurgulayarak, “Okulu bitirdikten sonra polislik sınavına katılacağım, ondan sonra polis olacağım. Şu anda 120 kilo civarındayım. Hedefim, zayıflayıp polis olmak” diye konuştu.
Kendisini polis kıyafetiyle ayakkabı boyarken gören Mersinlilerin, neden bu kıyafeti giydiğini sorduklarını anlatan Murat, “Ben de onlara, polis olmak ve hedefime kavuşmak istediğimi söylüyorum. O zaman da bana ‘helal olsun’ diyorlar. Ailem de beni destekliyor” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mersin Valisi Ali İhsan Su ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne’nin ayakkabılarını boyamak istediğini de söyleyen Murat Kaya, asker selamı vererek, askerlere ve polislere de sevgilerini iletti.

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