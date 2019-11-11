HABER

(Özel) En büyük hayaline doğum gününde kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 10:06 | Son Güncelleme

Manisa’da, 6 yıldır ailelerinin durumları iyi olmayan çocukların hayallerini gerçeğe dönüştüren Yunusemre Hasan Türek Anadolu Lisesi öğrencileri, 13’üncüsünü düzenledikleri ‘Hayalimin Anahtarı’ projesiyle 5.

Manisa’da, 6 yıldır ailelerinin durumları iyi olmayan çocukların hayallerini gerçeğe dönüştüren Yunusemre Hasan Türek Anadolu Lisesi öğrencileri, 13’üncüsünü düzenledikleri ‘Hayalimin Anahtarı’ projesiyle 5. sınıf öğrencisi Çisemnur Kıral’ın yüzünü doğum gününde güldürdü. En büyük hayali kendisine ait güzel bir oda olan Çisemnur’un hayali liseli öğrencilerin harçlıklarından biriktirdikleriyle gerçeğe dönüştü.
Manisa’nın Yunusemre ilçesinde babaannesi birlikte yaşamını sürdüren 5’inci sınıf öğrencisi Çisemnur Kıral’ın en büyük hayali doğum gününde gerçekleşti. 6 yıldır durumları iyi olmayan ailelerin çocuklarının hayallerini gerçeğe dönüştüren Yunusemre Hasan Türek Anadolu Lisesi öğrencileri, 13’üncüsünü düzenledikleri ‘Hayalimin Anahtarı’ projesiyle Çisemnur Kıral’ın yüzünü güldürürken babaannesi Gülşen Kıral ise gözyaşlarını tutamadı.
Manisa’da, 6 yıldır durumları iyi olmayan ailelerinin çocuklarının hayallerini gerçeğe dönüştüren Yunusemre Hasan Türek Anadolu Lisesi öğrencileri, 13’üncüsünü düzenledikleri ‘Hayalimin Anahtarı’ projesiyle Çisemnur Kıral’ın yüzünü güldürdü. Rehber öğretmeni aracılığıyla 5’inci sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Çisemnur’a ulaşan lise öğrencileri, onur kurulu başkanı olan İngilizce öğretmenleri Nüket Belge eşliğinde, ailenin yaşadığı Yunusemre ilçesindeki evine gitti. Çisemnur’un okulda olduğu zamanlarda eve giden lise öğrencileri ilk olarak odayı boyadı. Daha sonra ise öğrenciler, yanında getirdikleri eşyalar ile odanın perdelerini, halısını, yatak ve mobilya takımlarını yeniledi. Odayı baştan aşağıya yenileyen öğrenciler, doğum gününde Çisemnur’un oda hayalini gerçekleştirdi.

Önce doğum günü, sonra oda sürprizi
İşleri biten öğrenciler, oda hayali gerçekleştiğinden haberi olmayan Çisemnur’u bekledi. Tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından sınıf öğretmeni eşliğinde evine gelen Çisemnur, lise öğrencilerini evde görünce şaşırdı. Daha sonra ise öğrencilerinin kendisine hazırladığı doğum günü pastasını üfledi. Mutluluğu yüzüne yansıyan Çisemnur’a, pastanın ardından ikinci sürpriz de yapıldı. Gözleri kapatılan Çisemnur, odasına götürüldü. Gözünü açmasının ardından Çisemnur, gördüğü manzara karşısında uzun süre şaşkınlığını gizleyemedi. Mutluluğu iki kat artan Çisemnur, liseli ağabey ve ablalarına teşekkür etti. Daha sonra ise kendisine getirilen hediyeleri açan Çisemnur, öğrencilerle birlikte eliyle kalp işareti yaparak, günün anısına fotoğraf çekildi.
Bu yıl içerisinde 2 çocuğu daha sevindirmek için çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Hasan Türek Anadolu Lisesi Onur Kurulu Başkanı İngilizce öğretmeni Nüket Belge, “6 yıldır bu projeyi yapıyoruz. 13’üncü Hayalimin Anahtarı projesini gerçekleştirmek için bugün Çisemnur’un odasındayız. Öğrencilerimizin başarılı çalışmaları ile kısa sürede güzel işler yaptık. Öğrencilerimiz bu projeyi o kadar seviyor ve destek veriyor ki, bu yıl 2 tane daha yapmaya karar verdik. Rehber öğretmeni aracılığı ile kendisine ulaştık. Bugün de aynı zamanda doğum günü olduğunu öğrendik. Bu yüzden hızlı bir çalışma ile projeyi gerçekleştirdik. Öğrencilerim bir hafta önce gelip odayı boyadılar. Bugün de yatak takımı, oda takımı, hediye ve pastayla birlikte doğum gününü kutlamaya geldik. Çisemnur’un hayalinin anahtarı gerçekten çok büyük oldu. Çisemnur’un projeye ilişkin hiçbir bilgisi yok. Bizi de tanımıyor. Sadece babaannesi odayı boyatıyorum demiş. Bizim burada olduğumuza ilişkin hiçbir fikri yok. Bu projede gerçekten çok heyecanlıyız. Hem Çisemnur’un doğum gününü kutlamak, hem de hayalini gerçekleştirmek bizim için gerçekten onur verici. Öğrencilerimi kutluyorum, velilerimize ve esnafımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Lise öğrencisi Metin Özkuyumcu, “Birkaç seferdir projeye katılıyorum. Her seferinde çok şaşırıyorum. Yardım etmeye geliyorum. Herkes çok istekli” şeklinde konuştu.
Sevinçten gözyaşlarını tutamayan babaanne Gülşen Kıral ise “Yavrumun sevineceği için çok mutlu oldum. O yüzden çok sevindim. Yardım eden herkesten Allah razı olsun” dedi.
Sosyal sorumluluk projesi kapsamında bu tür projelerin devamı için desteklerinin devam edeceğini ifade eden Hasan Türek Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ömer Bozoğlu, “Bu yıl ilkini gerçekleştiriyoruz. Şuanda benim gözlerim yaşardı. Bu proje yapılan projeler içerisindeki en uygun projelerden biri. Yerli yerinde olduğunu gözlerimizle de gördük. Umarım bu proje gençlerimize örnek olur. Herkes bulunduğu yerin ve imkanların değerini bilir diye düşünüyorum. Bir takım imkanları uygun olmayan gençlerimize sosyal sorumluluk olarak her zaman destek olunması gerektiği inanıyorum. Öğretmenlerime, öğrencilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu projelerin devamı için desteklerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Yer: Dolmabahçe! Tarihi kalabalıkYer: Dolmabahçe! Tarihi kalabalık
Kendilerinin de yaşadığı sorunları sahneleyip, ödül aldılarKendilerinin de yaşadığı sorunları sahneleyip, ödül aldılar
Uludağ'da hazırlıklar tamam, kar bekleniyorUludağ'da hazırlıklar tamam, kar bekleniyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tepki çeken 10 Kasım paylaşımı: Günde 5 vakit duyduğun ezan sesini...

Tepki çeken 10 Kasım paylaşımı: Günde 5 vakit duyduğun ezan sesini...

Devlet Başkanı: Hakkımda yakalama kararı çıkarıldı

Devlet Başkanı: Hakkımda yakalama kararı çıkarıldı

Erdoğan onayladı! 6 yeni fakülte kuruldu!

Erdoğan onayladı! 6 yeni fakülte kuruldu!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeşil pasaportta limit değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeşil pasaportta limit değişti

İstanbul trafiğini kilitleyen olay! Uzun araç kuyrukları oluştu!

İstanbul trafiğini kilitleyen olay! Uzun araç kuyrukları oluştu!

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da 'prizma' operasyonu!

Ankara'da 'prizma' operasyonu!

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü!

Emniyet Müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü!

Sultangazi'de maaşını isteyen işçiyi, patronları dövdü!

Maaşını isteyen işçiye feci dayak!

Büyükada’da panik anları! 'Tsunami zannettim'

Büyükada’da panik anları! 'Tsunami zannettim'

Son dakika! Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

Kaşıkçı cinayetinde yeni gelişme! Uber CEO'su sözlerinden pişman oldu

Kaşıkçı cinayetine "ciddi hata" diyen CEO pişman oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.