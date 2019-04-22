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(Özel) En büyük tepki ondan

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 09:48 | Son Güncelleme

Toplu hayvan ölümlerine yönelik Tekirdağ’da düzenlenen yürüyüşe getirilen minik bir süs köpeği kendisinde kat kat büyük köpeklere kafa tutup ortalığı birbirine kattı.Son günlerde Ankara’da toplu köpek ölümlerinin yaşanması üzerine Tekirdağ’daki hayvanseverler bu duruma tepki göstermek amacıyla evde besledikleri köpekleriyle birlikte merkez ilçe Süleymanpaşa’da bulunan kent meydanındaki parkta bir araya geldi ve köpeklerle birlikte yürüyüş düzenlendi.

(Özel) En büyük tepki ondan

Toplu hayvan ölümlerine yönelik Tekirdağ’da düzenlenen yürüyüşe getirilen minik bir süs köpeği kendisinde kat kat büyük köpeklere kafa tutup ortalığı birbirine kattı.
Son günlerde Ankara’da toplu köpek ölümlerinin yaşanması üzerine Tekirdağ’daki hayvanseverler bu duruma tepki göstermek amacıyla evde besledikleri köpekleriyle birlikte merkez ilçe Süleymanpaşa’da bulunan kent meydanındaki parkta bir araya geldi ve köpeklerle birlikte yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe getirilen minik bir süs köpeği kendisinden kat kat büyük diğer köpeklere kafa tutarak ortalığı birbirine kattı. Sahibi tarafından zapt edilmeyen minik köpek diğer vatandaşlarında yardımıyla sakinleştirilirken, minik süs köpeğinin kendisinden oldukça köpeklere minik boyuyla kafa tutması ve onların üzerine korkusuzca gitmesi etraftakilerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

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