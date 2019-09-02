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(Özel) En mutlu günlerini onlarla paylaştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 10:38 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde hayatlarını birleştiren Ramazan ve Sultan Evren çifti, en mutlu günlerini Şuhut Kaymakamlığı Aler Yaşam Engelli Bakım Merkezi’ndeki engelli vatandaşlarla paylaştılar.Şuhut’ta Ramazan Evren ve Sultan Evren dünya evine girmeden önce en mutlu günlerini ilçede faaliyette olan Şuhut Kaymakamlığı Aler Yaşam Engelli Bakım Merkez’indeki engelli vatandaşlarla paylaştı.

(Özel) En mutlu günlerini onlarla paylaştılar

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde hayatlarını birleştiren Ramazan ve Sultan Evren çifti, en mutlu günlerini Şuhut Kaymakamlığı Aler Yaşam Engelli Bakım Merkezi’ndeki engelli vatandaşlarla paylaştılar.
Şuhut’ta Ramazan Evren ve Sultan Evren dünya evine girmeden önce en mutlu günlerini ilçede faaliyette olan Şuhut Kaymakamlığı Aler Yaşam Engelli Bakım Merkez’indeki engelli vatandaşlarla paylaştı. Gelin ve damat düğün merasimi öncesi kendi özel araçlarıyla birlikte çalıştıkları Şuhut Kaymakamlığı Aler Yaşam Engelli Bakım Merkezine gelerek burada engelli vatandaşları ziyaret etti. Engelli vatandaşlarla sohbet eden gelin ve damat, diğer gelin ve damatlara da örnek bir davranış sergiledi. Engelli vatandaşlar, gelin ve damadın ziyareti dolayısıyla sevinç içerisinde duygu dolu anlar yaşadı.
Damat Ramazan Evren, konuyla ilgili açıklamalarında, ’’Bizim yaşadığımız mutluluğu onlarla paylaşmak biraz daha güzel bizim açımızdan. Anlasalar da anlamasalar da onlara mutluluk verdiysek ne mutlu bize. Yani güzel bir şey yaptığımızı düşünüyorum ben. Bunun her hangi bir sebebi yok yani. Çalışma ortamımız sürekli engelli bireylerle beraber olduğumuz için bu mutlu günümüzde onları da mutlu etmek istedik. Bu mutlu günümüzde bu mutluluğu engelli kardeşlerimizle paylaştığımız için biz mutluyuz. Umarım onlarda mutlu olmuştur’’ dedi.
Gelin Sultan Evren ise, ’’Bizim birbirimizi tanımamıza vesile olan yer burasıdır. Bunun için mutluluğumuzu onlarla paylaşmak istedik’’ ifadelerine yer verdi.

(Özel) En mutlu günlerini onlarla paylaştılar

(Özel) En mutlu günlerini onlarla paylaştılar

(Özel) En mutlu günlerini onlarla paylaştılar

(Özel) En mutlu günlerini onlarla paylaştılar

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