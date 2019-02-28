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(Özel) Engel tanımayan “Martıcı Baba”

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 09:15 | Son Güncelleme

Fırtına ve soğuk havaya aldırış etmeden her gün Yenikapı Sahili’ne gelerek martıları besleyen bedensel engelli Hayrullah Çorumlu’ya arkadaşları “Martıcı baba” olarak sesleniyor.Samatya’da bir okulun kantininde görev yapan bedensel engelli Hayrullah Çorumlu, öğrencilerden arta kalanları çöpü dökmek yerine her gün Yenikapı sahiline gelerek martıları besliyor.

Fırtına ve soğuk havaya aldırış etmeden her gün Yenikapı Sahili’ne gelerek martıları besleyen bedensel engelli Hayrullah Çorumlu’ya arkadaşları “Martıcı baba” olarak sesleniyor.
Samatya’da bir okulun kantininde görev yapan bedensel engelli Hayrullah Çorumlu, öğrencilerden arta kalanları çöpü dökmek yerine her gün Yenikapı sahiline gelerek martıları besliyor. Doğuştan sağ kolunda ortopedik şekil bozukluğu olan Çorumlu, sabahleyin çalıştığı okula doğru yola çıkıyor. Çalıştığı okulun kantininde akşam olunca öğrencilerin yemediği gıdaların ziyan olmaması içi hepsini toplayarak hayvanların yiyebileceği kadar ufalayıp, bazılarını da ıslatıp mama haline getiriyor. Akşam olduğunda okuldan önce evine uğramadan Yenikapı Sahili’ne giderek burada bulunan martıları ve diğer sokak hayvanlarını besliyor. Hafta sonları ise çevredeki fırınlardan ve marketlerden artakalan bayat ekmeleri toplayıp Yenikapı Sahiline gidiyor. Yaptığı işten hiçbir zaman karşılık beklemediğini ifade eden Çorumlu, herkesin hayvanlara karşı duyarlı olmasını istiyor.

Arkadaşlarım ‘Martıcı baba’ diyorlar
Bir ortaokulun kantininde görevli olarak çalışan Hayrullah Çorumlu, “Elimden geldiği kadar martıları ve güvercinleri beslemeye çalışıyorum. İnsanların sokakta kalan hayvanlara karşı duyarlı olmasını isterim. Bir güzellik yapıyorsan karşılık beklemeyeceksin, karşılık bekliyorsan onun bir kıymeti yok. Onları beslediğim zaman doyduklarını hissediyorum. Çünkü ben buraya geldiğim zaman hepsi başıma üşüşüyorlar. Benim için bazı arkadaşlarım ‘Martıcı baba’ diyorlar. Bende o arkadaşlarıma ‘Martıcı Baba’ yazdıracağımı söylüyorum. Biraz meşakkatli ama gerçi güzel bir duygu martıları beslemek” ifadelerini kullandı.

(Özel) Engel tanımayan “Martıcı Baba”

(Özel) Engel tanımayan “Martıcı Baba”

(Özel) Engel tanımayan “Martıcı Baba”

(Özel) Engel tanımayan “Martıcı Baba”

(Özel) Engel tanımayan “Martıcı Baba”

(Özel) Engel tanımayan “Martıcı Baba”

(Özel) Engel tanımayan “Martıcı Baba”

(Özel) Engel tanımayan “Martıcı Baba”

(Özel) Engel tanımayan “Martıcı Baba”

(Özel) Engel tanımayan “Martıcı Baba”

(Özel) Engel tanımayan “Martıcı Baba”

(Özel) Engel tanımayan “Martıcı Baba”

(Özel) Engel tanımayan “Martıcı Baba”
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