HABER

(Özel ) Engelli engelsiz üst geçit havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 09:25 | Son Güncelleme

E-5 Karayolu Küçükyalı mevki’inde bir tarafında engelli rampası diğer tarafında ise engelli rampası olmayan üst geçit görenleri hayrete düşürüyor.

E-5 Karayolu Küçükyalı mevki’inde bir tarafında engelli rampası diğer tarafında ise engelli rampası olmayan üst geçit görenleri hayrete düşürüyor. 3 Aralık Engelliler gününde adeta şok eden "engelli "engelsiz üst geçit havadan görüntülenirken, İBB tarafından üst geçide asılan, " Erişilibelir engelsiz bir İstanbul için daima yanınızdayız" pankartı ise üst geçitten geçen vatandaşlara ikinci şoku yaşattı.

E-5 Karayolu Küçükyalı mevki’inde bulunan üst geçidin bir tarafında engelli rampası bulunurken, diğer tarafındaki rampa inşası yarım kaldı.Yarım kalan üst geçit havadan görüntülendi. Maltepe, D-100 Karayolu Küçükyalı mevki’inde bulunan Altıntepe Üst Geçidi’nde yapılan engelli rampası görenleri şoke etti. Geçidin kuzey kısmında engelli rampası bulunurken, güney kısmındaki rampa inşa halinde yarım kaldı. Aydınevler Mezarlığı’na bakan Kadıköy istikametinde, engelli rampasının bulunmasına rağmen, Kartal istikameti yönünde, engelli rampası için dikilen beton direkler havadan da görüntülendi. Vatandaşlar bu manzara karşısında şok yaşarken, 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü’nde ikinci bir şok ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından üst geçide asılan pankart ile yaşandı. Engellilerin mağdur olmasına neden olan üst geçide ;İBB tarafından "Erişilebilir engelsiz bir İstanbul için daima yanınızdayız" pankartı asıldı.

Emekli Öğretmen Halit Çakar, engelli üst geçit ile ilgili olarak; "Engelli merdivenini kapatmalarının nedenini bilmiyorum. Buradaki tünel bağlantısını yapamadıkları için buraya yeniden tekrar köprü yaptılar. Orada aşağıdaki betonlar duruyor orası normalde açıktı bisikletliler ile engelliler girebiliyordu bir şekilde kapattılar nedenini bilmiyorum. Engelli kardeşlerimiz buradan kesinlikle inemeyecekler, burayı kapatmalarının nedenini kimse bilmiyor orada kalan betonlarla bina inşa edilebilirdi” diye konuştu.
Köprüden geçen bir vatandaş ise “ Engeli rampası ile yürüyen merdiven yapsınlar, biz yaşlı insanlarız çıkamıyoruz ” sistemini dile getirdi.

PARTNER O koku apartmanı sarınca... Korkunç gerçeği komşular fark etti! O koku apartmanı sarınca... Korkunç gerçeği komşular fark etti!
Akaryakıt kaçakçılarına operasyon: 6 gözaltıAkaryakıt kaçakçılarına operasyon: 6 gözaltı
Mersin’de DEAŞ’a operasyonda 2 tutuklamaMersin’de DEAŞ’a operasyonda 2 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İrem Derici'den 'Bakire misin?' sorusuna yanıt!

İrem Derici'den 'Bakire misin?' sorusuna yanıt!

Demirtaş’ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi!

Demirtaş’ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi!

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Trump'tan NATO zirvesi öncesi zehir zemberek sözler!

Trump'tan NATO zirvesi öncesi zehir zemberek sözler!

Mucize Doktor'da büyük sır ortaya çıkıyor! Ferman'dan Ali'yi şaşırtan itiraf

Mucize Doktor'da büyük sır ortaya çıkıyor! Ferman'dan Ali'yi şaşırtan itiraf

Kan donduran olay! Acil tıp teknisyeni ceset gömerken yakalandı!

Kan donduran olay! Acil tıp teknisyeni ceset gömerken yakalandı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yolcu otobüsü kar küreme aracıyla çarpıştı!

Yolcu otobüsü kar küreme aracıyla çarpıştı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kulübeler geldi açlık grevi bitti

Kulübeler geldi açlık grevi bitti

Erzincan’da karın ardından kartpostallık görüntüler oluştu

Kartpostal gibi!

Hava durumu nasıl? Meteoroloji son hava durumu tahminini açıkladı: Karla karışık yağmur uyarısı!

Meteoroloji saat vererek uyardı! Karla karışık yağmur geliyor

İstanbul'da ormanlık alanda patlama sesleri!

İstanbul'da ormanlık alanda patlama sesleri!

Kazakistan'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kazakistan'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kontrolden çıkan araç kamyona çarptı: Yaralılar var!

Kontrolden çıkan araç kamyona çarptı: Yaralılar var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.