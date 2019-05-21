HABER

(Özel) Engelli öğrenciler serum hortumu ve enjektör ile çalışan robot yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 13:30 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da işitme engelli öğrenciler, serum hortumu ve enjektörle çalışan robot ile atık malzemelerden hidrolik kol yaptı.Karaköprü İşitme Engelliler İlk ve Ortaokulunda öğrenim gören öğrenciler, yaptıkları çalışma ile tüm engelli bireylere örnek oldu.

Şanlıurfa’da işitme engelli öğrenciler, serum hortumu ve enjektörle çalışan robot ile atık malzemelerden hidrolik kol yaptı.
Karaköprü İşitme Engelliler İlk ve Ortaokulunda öğrenim gören öğrenciler, yaptıkları çalışma ile tüm engelli bireylere örnek oldu. Okulun öğrencilerden Ahmet Kılıç, Erkut Demir, Merve Çiftçi, Cengizhan Göktaş, Fen Bilgisi Öğretmeni Elif Badıllı’nın desteğiyle serum hortumu ve enjektör ile çalışan hidrolik robot ve hidrolik kol yaptı. Katıldıkları bir etkinlikte stantlarını gezen vatandaşlara çalışmalarını işaret dili ile anlatan öğrenciler izleyenlerin de takdirini kazandı. Enjektörlere konulan farkı renkteki su, serum hortumu vasıtasıyla robotu farklı yönlere doğru hareket ettiriyor. İşitime engelli öğrencilerin robota komut vermesiyle hareket eden robot, stant ziyaretçilerinin ilgi odağı oldu. Stantta bir diğer çalışma olan hidrolik insan kolu da ilgi gördü.
Başarının tamamen öğrencilerine ait olduğunu belirten okulun Fen Bilgisi Öğretmeni Elif Badıllı, “Çocuklarımızla robot ile hidrolik kol yaptık. Bu çalışma tamamen öğrencilerimin başarısıdır. Biz sadece onlara rehber olduk. Tüm çalışmalar yaklaşık 2 ay içerisinde yapıldı. Malzemeler arasında alüminyum folyo, şırıngalar, serum hortumu, renkli sıvı gıda boyaları ve atık kartonlar var. Tamamen atık malzemelerden yapılan hidrolik robot diyebiliriz. Bizim çocuklarımızda inanılmaz bir yetenek var. 5 yıldır Karaköprü İşitme Engelliler Ortaokulunda görev yapıyorum. Bu çocuklarımın başarısına şahidim. 5 yılda inanılmaz derecede kendilerini geliştirdiler. Destek verilmesi halinde öğrencilerimiz daha çok güzel başarılara imza atacaktır” ifadelerini kullandı.
Okul Müdürü Sinan Görken, standı gezerek öğrencilerini yaptıkları çalışmadan dolayı kutladı.
İşitme engelli öğrenciler de ilgi karşısında herkese teşekkür ederek, bir şeyler yapmanın kendilerine güç kattığını aktardı. İşaret diliyle kendilerini ifade eden öğrencilerin duygularını da öğretmenleri katılımcılara ifade etti.

(Özel) Engelli öğrenciler serum hortumu ve enjektör ile çalışan robot yaptı

(Özel) Engelli öğrenciler serum hortumu ve enjektör ile çalışan robot yaptı

(Özel) Engelli öğrenciler serum hortumu ve enjektör ile çalışan robot yaptı

(Özel) Engelli öğrenciler serum hortumu ve enjektör ile çalışan robot yaptı

(Özel) Engelli öğrenciler serum hortumu ve enjektör ile çalışan robot yaptı

(Özel) Engelli öğrenciler serum hortumu ve enjektör ile çalışan robot yaptı

(Özel) Engelli öğrenciler serum hortumu ve enjektör ile çalışan robot yaptı

(Özel) Engelli öğrenciler serum hortumu ve enjektör ile çalışan robot yaptı

(Özel) Engelli öğrenciler serum hortumu ve enjektör ile çalışan robot yaptı

(Özel) Engelli öğrenciler serum hortumu ve enjektör ile çalışan robot yaptı

(Özel) Engelli öğrenciler serum hortumu ve enjektör ile çalışan robot yaptı

(Özel) Engelli öğrenciler serum hortumu ve enjektör ile çalışan robot yaptı

(Özel) Engelli öğrenciler serum hortumu ve enjektör ile çalışan robot yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Bakan Soylu'dan İstanbul açıklaması: Tahammül edemem

Bakan Soylu'dan İstanbul açıklaması: Tahammül edemem

Çukur'a bomba transfer! Akın Koçovalı sonunda ortaya çıktı!

Çukur'a bomba transfer! Akın Koçovalı sonunda ortaya çıktı!

Dolar alımında yeni dönem!

Dolar alımında yeni dönem!

Canlı yayında tartışma!

Canlı yayında tartışma!

Mustafa Destici'den Abdullah Öcalan açıklaması

Mustafa Destici'den Abdullah Öcalan açıklaması

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

Dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eskişehir'de 4 akademisyeni öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu

4 akademisyeni öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu

Türk teknesine ateş açıldı! Yaralılar var

Türk teknesine ateş açıldı! Yaralılar var

AYM'den tutuklu ve hükümlüler için 'ihlal' kararı

AYM'den tutuklu ve hükümlüler için 'ihlal' kararı

Öldürdüğü kadının cenaze törenine de katılmış

Öldürdüğü kadının cenaze törenine de katılmış

Hırsızlık şüphelisi köprüden atlarken kolundan yakalandı

Hırsızlık şüphelisi köprüden atlarken kolundan yakalandı

Karadeniz'de PKK'ya büyük darbe!

Karadeniz'de PKK'ya büyük darbe!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.