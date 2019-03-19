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(Özel) Engelli torununa 10 yıldır hem annelik hem babalık yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 14:59 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde annelerinin terk ettiği biri yürüme engelli 2 çocuğa babaanneleri 10 yıldır hem annelik hem de babalık yapıyor.

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde annelerinin terk ettiği biri yürüme engelli 2 çocuğa babaanneleri 10 yıldır hem annelik hem de babalık yapıyor. Kirada oturan yaşlı kadın kendisi için bakıcı maaşı, yürüme engelli torunu için de tedavi istiyor.
Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesi’nde kirada yaşayan 65 yaşındaki Fikriye Can, 10 yıldır 2 torununa hem annelik hem babalık yapıyor. Annelerinin terk ettiği çocuklardan Medine Melek Can (9), belinde doğuştan bulunan kist nedeniyle ameliyat oldu. İlk ameliyatının ardından iyileşmeyen ve 8 yılda toplam 7 ameliyat daha olan Melek, sağlığına kavuşamayarak yatağa bağımlı oldu. Anneleri terk ettikten sonra babası tarafından babaannesine teslim edilen çocuklardan 11 yaşındaki Muhammed Veysel okuluna giderken, yürüme engelli kardeşi Melek ise okula gidememenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi. Melek, iyileşmek ve herkes gibi arkadaşlarıyla birlikte oyun oynamak isteğini belirterek yetkililerden yardım istedi.

“Anne terk etti, bakıcı maaşı kesildi”
“Annesi tarafından bakımı yapılırken annelerine bakıcı maaşı veriliyordu” diyen babaanne Fikriye Can, yetkililerden kendisine bakıcı maaşı verilmesini istedi. Babaanne, kendisinin kirada yaşadığını ifade ederek, “Çocuklarımın babası yevmiye usulü şoförlük yapıyor. Şehirler arası uzun seferlere gidiyor. İş olduğunda gidiyor. İş olmadığında da gidemiyor. Yürüme engelli çocuk kız olduğu için babası temizliğini, bakımını yapamıyor. Her türlü ihtiyaçlarını ben yapıyorum. Önceden anneleri bakarken bakıcı maaşı verilirdi. Anneleri terk ettikten sonra bakıcı maaşı da kesildi. Çocukların ihtiyacı için bakıcı maaşı verilmesini isterim. Ayrıca eğer imkan varsa oğluma, sakat olan çocuğunun tedavisini yapabilmesi için bir iş verilmesini de istiyorum. Torumum Melek doğuştan belindeki rahatsızlıktan dolayı defalarca ameliyat oldu. Şimdi yatalak olarak yaşamını sürdürüyor. Yetkililerden hem torumun tedavisi hem de bakımı için yardım bekliyorum” ifadelerini kulandı.

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