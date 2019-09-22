(Özel) Engelli vatandaşlardan CHP Genel Merkezi önünde açlık grevi

Adana’da engelli vatandaşların kullanımına açılacağı sözü verilen gençlik ve spor merkezinin açılmadığını iddia eden iki engelli vatandaş, CHP Genel Merkezi önünde açlık grevi başlattı.

Adana’da engelli vatandaşların kullanımına sunulmak üzere açılması sözü verilen gençlik ve spor merkezinin açılmadığını iddia eden engelli Celal Karadoğan ve Ramazan Uçar, CHP Genel Merkezi önünde açlık grevine başladı. Adana’dan gelerek CHP önünde açlık grevine başlayan Celal Karadoğan, Adana’daki Genç Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü’nün kurucularından olduğunu dile getirdi. CHP önünde İHA’ya açıklamalarda bulunan Karadoğan, "Adana’dan Genç Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü adına buradayız. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 12 Mart 2017 tarihinde temelini attığı, Genç Engelliler Gençlik ve Spor Kulübünün yüzde 70’ini kendi kaynaklarıyla tamamladığı gençlik merkezinin açılamaması üzerine buradayız” dedi. “Engelli sporcuların üç yıldır Seyhan Belediyesinden yakıt alarak kullandığı aracın yakıtını kesti”

Seyhan Belediye Başkanı Akif Akay’ın engelli sporcuların üç yıldır Seyhan Belediyesinden yakıt alarak kullandığı aracın yakıtını kestiğini iddia eden Karadoğan, "31 Mart seçimlerinden sonra Seyhan Belediye Başkanı Akif Akay hiçbir gerekçe göstermeden engelli sporcuların üç yıldır Seyhan Belediyesinden yakıt alarak kullandığı aracın yakıtını kesti. Bu sebeple yaklaşık 4,5 aydır engelli arkadaşlarımız evden çıkamıyorlar, antrenmanlarına gidemiyorlar. Daha da fenası 1 Haziran-1 Eylül arasında yapacağımız tüm deniz ve havuz aktivitelerinden mahrum bırakıldılar" ifadelerini kullandı.

Karadoğan, "Ayrıca, Çukurova Belediyesinin prosedürleri yerine getirmemesinden dolayı yaklaşık bir buçuk ay önce elektriklerimiz de kesildi" dedi.

“Ağza alınmayacak hakaretlerde bulunuldu”

Yaşanan bu durumu çözüme kavuşturmak üzere CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi’yi aradığını dile getiren Karadoğan, “Bu konuyu konuşmak için aradığımız CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi, ’Benim belediyelere sözüm geçmiyor. Benim yapacak bir şeyim yok’ dedi. Ben de kendisine, ’O zaman istifa edin, o makamda bulunmayın kendi belediyelerinize sözünüz geçmiyorsa’ dediğimde ağza alınmayacak hakaretlerde bulunuldu” şeklinde konuştu.

Karadoğan, Cuma günü CHP’ye geldiklerini belirterek, "Cuma günü barışçıl bir dille geldik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı Deniz Demir ile görüştük. Kendisi bize mutlaka görüşme ayarlayacağını, bu konunun hiç eyleme gerek olmadan çözüleceğinin sözünü verdi fakat buraya geldiğimizde ise ’Bana ilettiklerinizi özel kaleme ilettim’ dedi. Normalde biz bu eylemi hafta içi de yapabilirdik ama bugün şu anda hava sıcaklığı 5 derece ve hafta sonu burada hiç kimse yok" ifadelerini kullandı. “Engelli gençlerin haklarını almak için sonuna kadar kararlıyız”

Karadoğan, "Biz engelli gençlerin haklarını almak için sonuna kadar kararlıyız. Süresiz ve dönüşümsüz açlık grevi eylemine 16.30 itibariyle başladık" dedi.

Bu eylemin engelli yurttaşlar için bir örnek olması gerektiğini düşündüğünü dile getiren Karadoğan, “Engelli insanlar dilenerek değil, direnerek de haklarını kazanabilirler. Umarım bu eylem, diğer haksızlığa uğrayan engelli yurttaşlar için de bir örnek olur” şeklinde konuştu.

Açlık grevini sonlandırıp sonlandırmayacakları sorusu üzerine ise Karadoğan, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ıslak imzalı bir taahhütname almadan buradan ayrılmayacağız. Haklarımızı sonuna kadar savunacağız" ifadelerini kullandı.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na seslenen Karadoğan, "Acaba şu anda rahat uyuyor mu, biz burada dört derecede otururken? Tek sormak istediğim bu. Üstelik ihale istemiyoruz, büfe istemiyoruz, rant istemiyoruz. Sadece engelli çocukların daha iyi ortamda çalışabileceği bir alan talebimiz var" dedi.

Açlık grevi yapmalarının amacını da açıklayan Karadoğan, şunları kaydetti:

“Beklentimiz Adana’da o tesisin açılması, Seyhan Belediyesinin yakıtı tekrar vermesi. Çukurova Belediyesinin elektriklerini açması ve açılacak tesiste her yıl yaklaşık 10 bin yoksul çocuğa ücretsiz spor imkanı oluşturmak. Beklentimiz, amacımız, hedefimiz budur."