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(Özel) Engelliler Van Gölü’nün derinlikleriyle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 09:53 | Son Güncelleme

Van’da faaliyet gösteren Arama Kurtarma Eğitim Merkezi (AKEM) Derneği öncülüğünde düzenlenen organizasyonda engelliler Van Gölü’ne dalış yaptı.Edremit Gebze Su Sporları Merkezi’nde düzenlenen programa Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Edremit Belediye Başkan Vekili Sezer Bayramoğlu, Van AKEM Derneği Başkanı Umut Yarız, İşitme Engelliler Derneği Başkanı Filiz Yörükoğlu, AKEM üyeleri ile engelliler katıldı.

Van’da faaliyet gösteren Arama Kurtarma Eğitim Merkezi (AKEM) Derneği öncülüğünde düzenlenen organizasyonda engelliler Van Gölü’ne dalış yaptı.
Edremit Gebze Su Sporları Merkezi’nde düzenlenen programa Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Edremit Belediye Başkan Vekili Sezer Bayramoğlu, Van AKEM Derneği Başkanı Umut Yarız, İşitme Engelliler Derneği Başkanı Filiz Yörükoğlu, AKEM üyeleri ile engelliler katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, 2019 yılının Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "gönüllülük yılı" ilan edildiğini hatırlatarak, “Bu gönüllülük yılı faaliyetleri kapsamında AKEM Derneği bizimle irtibata geçerek böyle bir etkinlik yapmak istediklerini söylediler. Bizler de kurumun imkanlarını seferber ederek tesislerimizin kendilerine amade olduğunu dedik. Bugün bir kısım işitme ve görme engeli kardeşlerimize dalış yaptırılacak, bu bir gönüllülük faaliyeti. Ben bu anlamda katkılarından dolayı herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Konuşmasına Van depreminde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyerek başlayan Edremit Belediye Başkan Vekili Sezer Bayramoğlu ise, “Minnet duyulacak bir çalışma. Su altında dahi olsa iletişim dillerini başarılı bir şekilde anlatmışlar. Bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Van İşitme Engelliler ve Aileler Derneği Başkanı Filiz Yörükoğlu da, “Engelsiz Van Gölü” sloganıyla yola çıktıklarını söyleyerek, “Dalış öncesinde engelliler antrenman yapıp, dalışı öğrendiler. İşaret dili tercümanlarımız da kendilerine destek verdi. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Van Gölü’nün son zamanlarda turizmde ön plana çıktığını belirten AKEM Derneği Başkanı Umut Yarız, “İnanıyoruz çok daha güzel işler yapılacaktır. Hem AKEM olarak hem Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki bir kulüp olarak İşitme Engelliler Derneği ile beraber böyle bir programa imza attık ve bundan sonra da gönüllü olarak bu eğitimleri vermek istiyoruz. Bizler bir dahaki sezon tüm Van halkını ücretsiz olarak Van Gölü’nün derinlikleriyle buluşturmaya niyetliyiz” şeklinde konuştu.
İlk defa Van Gölü’nün derinliklerini görme fırsatı bulduğunu vurgulayan işitme engelli Özgür Ölmez, Burhan Ilıkan ve Selen Yörükoğlu da, Van Gölü’nün derinliklerinde inci kefali balığını gördüklerini, çok heyecanlandıklarını ve mutlu olduklarını dile getirdiler.

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