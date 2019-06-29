(Özel) Engelsiz e- Devlet binlerce engelli vatandaşın talebine yanıt verdi

Kamu hizmetleri kapsamında her yıl milyonlarca vatandaşın elektronik ortamda işlem yaptığı e-Devlet kapısı, engelli vatandaşlar için de engelsiz bir uygulama olarak kullanılıyor. İşitme ve konuşma engelli binlerce kullanıcı, uygulamaya görüntülü olarak bağlanarak işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Türkiye genelinde 43 milyon kullanıcıya sahip e-Devlet kapısı, her yıl vatandaşlara oturdukları yerden mobil ve bilgisayarlar aracılığıyla milyonlarca işlem yapılmasına imkan, sağlayarak hem kolaylık hem de zamandan tasarruf sağlıyor. Onlarca işlemin saniyeler içinde gerçekleştirilebildiği uygulama kapsamında toplumun ortalama yüzde 8’ini oluşturan engelli vatandaşlar da unutulmadı. 2015 yılından itibaren yapılan düzenlemeyle engelli vatandaşların da kullanımına uygun olarak faaliyet gösteren uygulama sayesinde, görme ve işitme engelli binlerce kişi de uygulamayı düzenli olarak kullanmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Gerçekleştirilen Engelli ve Yaşlılarda Dijital Dönüşüm Sempozyumu’nda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, engelsiz e Devlet Uygulaması üzerinden işitme engelli bir vatandaşın çağrısına yanıt vererek hizmet dökümü talebini gerçekleştirmişti.

Engelli kullanıcıları işaret dili bilen çalışanlar karşılıyor

Kamu hizmetlerinin elektronik ortamda alınabilmesine imkan sağlayan Engelsiz e- Devlet Uygulaması bu sayede binlerce engelli vatandaşın yüzünü güldürüyor. Engelsiz Çağrı Merkezi Projesi ile dezavantajlı vatandaşları, işaret dili bilen e-Devlet Çağrı Merkezi çalışanlarıyla görüntülü olarak görüşme imkanına kavuşturan engelsiz e-Devlet Kapısı uygulaması dahilinde sunulan bilgi ve hizmetler, kullanıcının sahip olduğu cihaz, yazılım ve fiziksel kısıtlamalardan bağımsız olarak en geniş kullanıcı kitlesine hitap edecek şekilde hazırlandı.

"Hizmetlere emek ve zaman kaybetmeden diğer vatandaşlar gibi ulaşabiliyorum"

Uygulamanın engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırdığını zaman tasarrufu ve konfor sağladığını belirten Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda Uzman Yardımcısı olarak görev yapan Zabit Kılıç, ” Engelsiz e- Devlet’te diğer vatandaşların ulaştığı tüm bilgilere engelli vatandaşlarda ulaşabiliyor. Bu çalışma bu anlamda faydalı oldu bize. Nasıl ki bir hizmeti normal bir vatandaş evden çıkmadan alabiliyorsa, engelli bir vatandaşta aynı şekilde bu hizmetten yararlanma hakkına sahip. En çok talep yine normal vatandaşların talep ettiği hizmetler oluyor. Çalışan engelliler maaş bordrolarını sorguluyor ya da askerlik durum belgesine ihtiyacı varsa onu sorguluyor. Araç plakasına yazılan trafik cezasını sorguluyor. Neye ihtiyacı varsa onu sorgulayabiliyor. Ben de engelli birisi olarak hayatımı şöyle kolaylaştırdı. 9- 6 çalıştığım için gerekli belgelerimi gerekli kuruluşlardan alma imkanım olmuyor. Bu anlamda e - devlet üzerinden sunulan bir hizmetlere zaman kaybetmeden diğer vatandaşlar gibi ulaşabiliyorum” dedi.

" e- Devlet üzerinde 4 bin 844 hizmet var"

Uygulama ile bugüne kadar binlerce vatandaşın talebinin yanıtlandığını belirten Türksat Bilişim Müşteri ilişkileri Direktörü. Mustafa Çiçek,”E devlet çağrı merkezimiz 7 Mayıs 2009 tarihinden bu yana hizmet vermekte. İlk etapta e - devlet sadece normal bireyler tarafından kullanılabiliyordu. Biz daha sonra bu projeyi işitme engellilerin de kullanabileceği bir hale getirmek istedik. Sosyal sorumluluk projemiz kapsamında engelli vatandaşlarımızın devlet işlerini yaparken yaşadığı sıkıntıları görüntülü olarak çağrı merkezimize iletip görüntülü olarak alacakları şekilde e-Devlet’te engel yok diyerek 8 Temmuz 2015 tarihi itibariyle devreye aldık. e- Devlet üzerinde 4 bin 844 hizmet var" diye konuştu.