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(Özel) Erzincan’da kazada can pazarı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2019 11:05 | Son Güncelleme

Erzincan’da motosikletle sulama kanalına uçan ve ağır yaralanan 2 kişiyi boğulmaktan yoldan geçen bir sivil polis kurtardı.

Erzincan’da motosikletle sulama kanalına uçan ve ağır yaralanan 2 kişiyi boğulmaktan yoldan geçen bir sivil polis kurtardı. Can pazarının yaşandığı kaza sonrası bilinç kaybı yaşayan 2 yaralıyı hayatta tutabilmek için sağlık görevlileri büyük çaba harcadı.
Olay, Erzincan merkez Cumhuriyet Mahallesi 429. Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimlikleri öğrenilemeyen iki kişi motosikletle seyir halindeyken sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu virajda savrularak sulama kanalına uçtu. Kaza sonrası çarpmanın etkisiyle bilinç kaybı yaşayan ve ağır yaralanan 2 kişi suda boğulmak üzereyken yoldan geçen bir sivil polis ile bir vatandaş durumu fark ederek müdahale etti. İki yaralıyı boğulmaktan kurtarıp sulama kanalından çıkaran sivil polis ve vatandaş, olayı 112 sağlık ekipleri ve polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan iki yaralıya müdahale etti. Sağlık ekipleri bilinç kaybı yaşayan yaralıları hayatta tutabilmek için bir yandan konuşup, diğer yandan erken müdahale için adeta zamanla yarıştı. Ambulansla yaralılar Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.
Polis ekipleri kaza mahallinde incelemede bulunarak, sulama kanalına gömülen motosikletin çıkarılması için çekiciye haber verdi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Mahalle sakinleri sulama kanalının etrafının kapatılmasını istedi
Sulama kanalının geçtiği Cumhuriyet ve Başbağlar mahalleleri sakinleri, yetkililere seslenerek sulama kanalının etrafının kapatılmasını istediler. Mahalle sakinlerinden Murat Utku, “Bu su kanalı ilkbaharda kanala su verilmesiyle birlikte mahalle için tehlike arz etmeye başlıyor. Ta sonbaharın sonlarına kadar da bu tehlike ciddi şekilde 3-4 kazayla sonuçlanıyor. Bazen hayati tehlike taşırken, bazen de sadece mal kaybına sebep oluyor. Bu mahalle görüldüğü gibi etrafı binalar var, çocukların oynayacağı bir park yok. Çocuklar yol kenarlarında oynuyorlar. Doğal olarak bu su dolu kanalda çocuklar için çok ciddi bir tehlike arz ediyor. Biz veliler olarak belediyeye, valiliğe sesleniyoruz, lütfen bu kanalın üzerini kapatamıyorlarsa bile kenarlarını telleyip çocukların, araçların buraya düşmesini önleyebilirler” diye konuştular.

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