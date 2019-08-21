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(Özel) Erzurum KGYS ile 7/24 gözetleniyor

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 09:56 | Son Güncelleme

Erzurum Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulu Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi (KGYS) adeta Erzurum’un gözü durumunda.Erzurum il merkezinde 100 farklı noktada 364 kamera ile takip ediliyor.

(Özel) Erzurum KGYS ile 7/24 gözetleniyor

Erzurum Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulu Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi (KGYS) adeta Erzurum’un gözü durumunda.
Erzurum il merkezinde 100 farklı noktada 364 kamera ile takip ediliyor. Erzurum ilçelerinde ise 135 farklı noktada 450 kamera ile 7/24 canlı olarak izlenmeye devam ediliyor.
Erzurum ili ve İlçelerde bulunan Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi (KGYS ) kameraları ile anlık gelişen olaylar takip edilebiliyor. Vatandaşlar tarafından ihbar edilen konularında takip edildiği merkezde gözlenen olaylar haber merkezince ilgili ekiplere bilgi verilmek suretiyle takibi yapılıyor.
Erzurum İli ve İlçelerin takip edildiği hareketli ve sabit kameralara ilaveten Erzurum giriş ve çıkışları, İl merkezinde bulunan AVM’ler, otopark giriş ve çıkışları, Erzurum havalimanı giriş ve çıkışları 49 noktada kurulu bulunan toplam 135 araç plaka takip sistemi ile anlık olarak da takip ediliyor.
Sistem ve tabanında sakıncası bulunup sisteme alarm olarak düşen araç plakaları haber merkezi vasıtasıyla ilgili birimlere şehir giriş ve çıkış noktaları, ayrıca arama noktalarına anons edilerek sakıncalı araçlar hakkında yasal işlemler yapılıyor.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi (KGYS) ile vatandaşların huzur ve güvenliği için 7/24 adeta şehrin gören gözü durumunda görev yapmaya devam ediyorlar.

(Özel) Erzurum KGYS ile 7/24 gözetleniyor

(Özel) Erzurum KGYS ile 7/24 gözetleniyor

(Özel) Erzurum KGYS ile 7/24 gözetleniyor

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